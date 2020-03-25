İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bartın'da trafik kazası: 1 yaralı

Bartın’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.



Kaza, Bartın-Karabük yolu Yenihan mevkiinde meydana geldi. Bartın istikametine doğru seyir halinde olan D.Y. idaresindeki 74 DF 204 plakalı otomobil ile Karabük istikametine gitmekte olan T.G. yönetimindeki 74 AAB 822 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücülerinden D.Y. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.