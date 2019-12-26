Bartın'da ulaşıma sağanak engeli

Bartın'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Bartın-Kurucaşile yolunun Avara bölgesinde ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Bartın'da dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sağanak yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 20 kilogram yağışın düştüğü kentte ırmak ve derelerde su seviyesi yükselirken, Bartın-Kurucaşile yolunun Avara bölgesinde yollar sular altında kaldı. Jandarma ekipleri tarafından araç trafiğine kapatılan yollarda İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Sağanak yapış nedeniyle dere kenarında bulunan bazı evlerde taşkından etkilenirken, ulaşım alternatif yollar üzerinden sağlanıyor. Kentte sağanak yağışın yarında devam etmesi bekleniyor.