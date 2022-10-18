Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Bartın'da uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonda yakalanan 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin yaptığı operasyonda F.U., N.A., S.U., E.G., ve O.A. isimli 5 şahıs yakalandı. İkamette yapılan aramada 31,63 gram metamfetamin, 12,51 gram esrar, 2 gram skunk maddesi, 2'şer adet hassas terazi, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.