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Bartın'da uyuşturucu operasyonu

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen ve narkotik köpeği Cesur’un da katıldığı operasyonda kenevir bitkisi, kenevir tohumu, kubar esrar ile esrar içmekte kullanılan düzenekler ele geçirildi.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen ve narkotik köpeği Cesur'un da katıldığı operasyonda kenevir bitkisi, kenevir tohumu, kubar esrar ile esrar içmekte kullanılan düzenekler ele geçirildi.



Bartın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Kayadibi köyünde yaşayan 26 yaşındaki A.Y. isimli şahsın evinde uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurduğu tespit edildi. İstihbarat, KOM, JASAT ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince A.Y.'nin evine operasyon düzelendi. Narkotik köpeği Cesur'un da katıldığı operasyon kapsamında yapılan aramalarda 4 adet kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği, kurutulmuş ve kurutulmaya bırakılmış 466,50 gram kubar esrar maddesi, 24,13 gram kenevir tohumu ile esrar içmekte kullanılan plastik pet şişe düzenekleri ele geçirildi. A.Y. isimli şahıs gözaltına alınırken hakkında adli işlem başlatıldı.

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