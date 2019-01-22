Bartın'da uyuşturucu tacirlerine darbe

Bartın'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alınırken, yakalanan uyuşturucu maddelere de el konuldu.

Bartın'ın Kozcağız Beldesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayda isimleri geçen M.K. ve N.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde arama gerçekleştiren ekipler, Cesur isimli narkotik köpeğinin de yer aldığı aramada 94 adet uyuşturucu hap, 6 gram kubar esrar, 1 gram kokain, 1 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan M.K. ve N.Ö. isimli şahısların sorgularının sürdüğü öğrenildi.