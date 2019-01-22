İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bartın'da uyuşturucu tacirlerine darbe

Bartın’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alınırken, yakalanan uyuşturucu maddelere de el konuldu.

Bartın'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alınırken, yakalanan uyuşturucu maddelere de el konuldu.


Bartın'ın Kozcağız Beldesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayda isimleri geçen M.K. ve N.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde arama gerçekleştiren ekipler, Cesur isimli narkotik köpeğinin de yer aldığı aramada 94 adet uyuşturucu hap, 6 gram kubar esrar, 1 gram kokain, 1 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan M.K. ve N.Ö. isimli şahısların sorgularının sürdüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.