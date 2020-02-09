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Bartın'da vatandaşlar karın tadını çıkarttı

Bartın’da 5 yılın ardından yoğun kar yağışına maruz kalan kent merkezinde vatandaşlar karda oynamanın tadını çıkarttı.

Bartın'da 5 yılın ardından yoğun kar yağışına maruz kalan kent merkezinde vatandaşlar karda oynamanın tadını çıkarttı.


Bartın'da 2 günden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediyelerin kapanan yolları açmak için yoğun mücadele verdiği kentte, 5 yılın ardından yoğun kar yağışını gören vatandaşlar da kendilerini sokağa attı. Bazı vatandaşların kar topu oynadığı kentte, bazı vatandaşlar da naylon poşetlerle karda kaymanın keyfini çıkarttı. Kentte özellikle yüksek kesimlerde devam eden yağışlar nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için de İl Özel İdaresi ekipleri yoğun mücadele veriyor.

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