İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bartın'da yağış sonrası sel meydana geldi

Bartın’ın Ulus ilçesi ve Abdipaşa beldesinde yağış sonrası sel oluştu, bazı iş yeri, ev ve ahırları su bastı.

Bartın'ın Ulus ilçesi ve Abdipaşa beldesinde yağış sonrası sel oluştu, bazı iş yeri, ev ve ahırları su bastı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Bartın'ın Ulus ilçesi ve ilçeye bağlı Abdipaşa beldesinde yaka selleri ve taşkınlar meydana geldi. Bartın-Karabük yolu taşkınlar nedeniyle ulaşıma kapandı.


Yağışlar nedeniyle bazı ev ve işyerlerini sular basarken vatandaşlar su basan ahırlarındaki hayvanlarını kurtarmak için seferber oldu. Abdipaşa beldesi ile Ulus ilçesi arasındaki yol, Adbipaşa beldesi ile Karabük arasındaki yol taşkınlar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler taşkınların olduğu noktalarda menfez açma çalışmalarına devam ediyor.


Bölgede yağışlar da aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.