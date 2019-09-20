Bartın'da yaşlı adama taciz gözaltısı

Bartın'da 64 yaşındaki yaşlı adam 16 yaşındaki lise öğrencisi kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Bartın'ın Ömertepesi mevkisinde meydana gelen olayda, M.U. isimli şahıs bir marketin önünde 16 yaşındaki lise 2. sınıf öğrencisi L.K. ile oturduğu sırada iddiaya göre, kızla yakınlık kurmaya çalıştı. Durumu fark eden market çalışanları yaşlı adam ile kızın fotoğrafını çekip, durumu emniyet güçlerine haber verdi. İhbarın ardından olay yerine gelen Mobil Okul Timleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaşlı adamı gözaltına aldı. Yaşlı adam sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, haber verilen kızın ailesinin şikayetçi olduğu öğrenildi.