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Bartın'da yeni TOKİ konutları yükseliyor

Bartın Merkez Dallıca köyünde yapımına başlanan TOKİ Konutları inşaatında çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor.


Toplamda 424 adet konutun yer alacağı proje ile beraber birer adet cami, ticaret merkezi ve 16 derslikli ilkokul inşa edilecek. Çalışmaların hızla devam ettiği proje tamamlandığında 424 vatandaş konutlarına yerleşip kira öder gibi ev sahibi olacak.


Bartın Merkez Dallıca köyünde inşa çalışmaları hızla devam eden konutların 300 adeti 2+1, 124 adeti ise 3+1 planında inşa edilecek. Bartın'ın mimari dokusu dikkate alınarak tasarlanan projede; zemin kat seviyesinde taş kaplamalar, dekoratif pencereler, söveler, kat silmeleri ve söve gibi özellikler modernize edilerek uygulanacak.


2 yıl içinde tamamlanacak


30 Temmuz 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapım ihalesi gerçekleştirilen Dallıca Konutları Projesi kapsamında tünel kalıp sistemiyle 424 adet konutla birlikte konvansiyonel kalıp sistemiyle cami, ticaret merkezi ve ilkokul inşa edilecek. Altyapı ve çevre düzenlemesi ile beraber TOKİ konutları inşa çalışmalarının 2 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.


Bartın yeni bir yaşam merkezine kavuşacak


TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç yapımı devam eden TOKİ konutları ile birlikte kentin yeni bir yaşam merkezine kavuşacağını söyleyerek , “Bartın, yerleşim alanıyla, okulu, dükkânları, camisi, parkı, peyzajı, oyun ve spor alanlarıyla, nitelikli sosyal çevre imkânı sunan, aynı zamanda kente değer katacak yeni bir yaşam merkezine kavuşacak. Bartın Irmağı üzerinde TOKİ Köprüsünün yapımı ile birlikte bölgeye ulaşımı da kolaylaştırdık. Şantiyede çalışan tüm teknik personele ve işçilerimize kolaylıklar diliyorum.” açıklamalarında bulundu.

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