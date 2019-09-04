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Bartın'da yol bakım çalışması yapıldı

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Köyortası Mahallesi’nde yol bakım çalışması yapıldı.

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Köyortası Mahallesi'nde yol bakım çalışması yapıldı.


Çalışmalar hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, en iyi hizmetin gelmesi için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek "Çeşitli sebeplerden dolayı hasar gören Köyortası Mahalesi Giresunlu Sokak'ta çalışma başlattık. Araç yolu Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz tarafından onarılıyor. Vatandaşlarımızın daha güzel yollara kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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