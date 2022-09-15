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Bartın'da yüzlerce sahte banknot ele geçirildi

Bartın’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta 797 adet 100 TL’lik sahte banknot ele geçirildi.

Bartın'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta 797 adet 100 TL'lik sahte banknot ele geçirildi.


Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince NEF Uygulama Noktası'nda durdurulan şüpheli bir araçta 797 adet 100 TL'lik sahte banknot ele geçirildi. Araçta bulunan T.A., M.G. ve H.A. isimli şahısların sahte paraları piyasaya sürmeye hazırlandıkları değerlendirilirken, 3 şahıs hakkında "parada sahtecilik" suçuna istinaden işlem başlatıldı.

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