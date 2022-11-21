İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bartın'daki orman yangını yerleşim bölgesine ulaşmadan kontrol altına alındı

Bartın’ın İnkum tatil beldesinde ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı.

Bartın'ın İnkum tatil beldesinde ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı. Yangında 15 dönüm alan küle döndü.


Bartın'ın İnkum tatil beldesinde gece saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 44 araç ve 193 personelle müdahale edildi.


Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Dnz. Kd. Alb. Erkan Şahin, Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ersin Arslan söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.


Sarp arazide güçlükle gerçekleşen müdahaleler sonucu yangın yerleşim bölgelerine ulaşmadan kontrol altına alındı.


Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 15 dönüm kızılçam ormanı küle döndü.


Yangınla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.