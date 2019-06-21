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Bartın'daki selde hayatını kaybeden yaşlı adam defnedildi

Bartın’ın Eskiemirler köyünde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden yaşlı adam gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bartın'ın Eskiemirler köyünde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden yaşlı adam gözyaşları arasında toprağa verildi.


Bartın'ın Hasankadı beldesinde yaşanan sel felaketi sırasında beldeye 3 kilometre uzaklıktaki Eskiemirler köyünde suya kapılarak hayatını kaybeden İbrahim Çeliktaş için cenaze töreni düzenlendi.


Törene Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun, Bartın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Şahin, Bartın İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çeliktaş'ın cenazesi aile kabristanına defnedildi.

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