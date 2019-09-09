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Bartın'ın son 50 yılı yad edildi

Bartın Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen "Tarih, Kültür ve Sanat Sohbetleri"nin 4’üncüsü gerçekleştirildi.

Bartın Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen "Tarih, Kültür ve Sanat Sohbetleri"nin 4'üncüsü gerçekleştirildi.


Tarih, Kültür ve Sanat Sohbetlerinin bu ay ki konusu Bartın'ın il oluş süreci oldu. Bartın Kent Müzesi altındaki sanat atölyesinde gerçekleşen sohbet programına Bartın İli'nin ilk Belediye Başkanı M. Oğuz Pir ve Bartın'ın İl oluşuna katkı sunan dönemin Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun kardeşi gazeteci-yazar Erkan Aşçıoğlu katılım gösterirken konu ile ilgili bilgi ve deneyimleri katılımcılara aktardılar. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın," Geleneksel hale getirdiğimiz Tarih, Kültür ve Sanat Sohbetlerimizin konusu; Bartın'ımızın İl oluş süreciydi. Sohbet programımıza katılarak, bilgi ve deneyimleriyle katkı sağlayan Bartın İli'nin ilk Belediye Başkanı Sayın M. Oğuz Pir, Bartın'ın İl oluşuna katkı sunan dönemin Zonguldak Milletvekili Sayın Pertev Aşçıoğlu'nun kardeşi gazeteci-yazar Erkan Aşçıoğlu ve sohbete katılan değerli dostlarımıza, katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu akşam Bartın'ın son 50 yılı yad edildi" dedi.

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