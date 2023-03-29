Bartın'ın yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı devam ediyor

Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan soğuk hava ile birlikte Bartın'ın yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.

Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan soğuk hava ile birlikte Bartın'ın yüksek rakımlı bölgelerinde gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Merkez İlçeye bağlı Arıt köyünün 950 rakımlı Sıralı mahallesinde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Köylerde çiçek açan erik ağaçları da karla kaplandı.

Kar yağışıyla beyaza bürünen doğada eşsiz manzaralar ortaya çıkarken çatıları beyaz örtüyle kaplanan ahşap köy evleri de kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluşturdu.