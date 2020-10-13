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Bartınlı avcıların avladıkları domuzlar büyüklükleriyle şaşırttı

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca devlet avlağında gerçekleştirilen domuz avında avlanan domuzlar büyüklükleri ile dikkat çekti.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca devlet avlağında gerçekleştirilen domuz avında avlanan domuzlar büyüklükleri ile dikkat çekti.


Şaban Özbakan, Turgut Ercan, Kerim Ulusoy, Adem Güney, Hayrettin Özer ve Osman Özer'den oluşan av ekibi Kumluca'daki devlet avlağında avlandı. Avcılık konusunda gerekli izinleri olan ekibin avladıkları domuzlar boyutları ve kiloları ile görenleri şaşırttı.


Bartın'da avcılık yapan ve avcılık konusunda gerekli izinleri bulunan avcılar haklarında yapılan şikayetlerden usandı. Avcılıkla ilgili gerekli izinleri olduğu halde haklarında yapılan şikayetlerden dolayı sıkıntı yaşayabildiklerini kaydeden avcılar şikayette bulunan vatandaşların kaçak avcılarla belgeli ve izinli avcıları ayırt edemediğini ifade etti.


Vatandaşların kendilerini uygunsuz av yaptıklarını düşündüklerinden dolayı şikayet ettiğini kaydeden avcılar belgeli ve sadece izinli günlerde avlandıklarının altını çizerken uygunsuz av yapmadıklarını da dile getirdi.

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