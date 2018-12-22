Bartınlı Çiftçilere bağımlılıkla mücadele eğitimi

Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bartın'da çiftçilere yönelik gerçekleştirilen toplantılarda teknik konuların yanında bağımlılıkla mücadele eğitimleri de düzenlendi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bartın İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulsetter Bayram, “Aralık ayında farklı köylerde Bitkisel Üretimde Hastalık ve Zararlılarla Mücadele, Ayçiçeği ve Hububat Yetiştiriciliği, Fındık Yetiştiriciliği, Silajlık Mısır Yapımı ile ilgili konularda 5 toplantı düzenlenmiş ve bu toplantılara 132 kişi katılmıştır. Bu toplantılarımızda teknik konuların yanında İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı" kapsamında "Madde Bağımlılığı ile Mücadele" konulu eğitimler de verilmiş ve konu hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Madde Bağımlılığı ile Mücadele eğitimleri İl Müdürlüğümüzün talebiyle İl Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Gelişimcisi Gülseren Yıldırım ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Rehberlik Öğretmeni Veli Cevat Paloğlu tarafından verilmiştir. Bu kapsamda 2018 yılında merkez ilçede dahil olmak üzere tüm ilçelerimizde düzenlenen toplam 17 adet toplantı ve kursta 370 katılımcıya teknik kursların yanında Madde Bağımlılığı ile Mücadele hakkında konu uzmanları tarafından bilgilendirme yapılması sağlanmıştır” dedi.