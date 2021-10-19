Bartınspor- Amasraspor'un müsabaka eşleşme kurası çekildi

Bartınspor , Amasraspor'un 2021-2022 sezonu İlk hafta maç tarihi takımlar arası müsabaka eşleşme kurası çekildi.

Bölgesel Amatör bal ligi 5.bölge 2.grupta mücadele eden Bartınspor, Amasraspor'un çekilen eşleşme kura sonucu sezonun ilk hafta programı belirlendi. 2021-2022 sezonu Bölgesel Amatör Lig kura çekimi 13 Ekim'de İstanbul'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapıldı. Bölgesel Amatör Lig, her biri üç ayrı gruptan oluşan 9 bölgede toplam 27 grupta 260 takımın katılımıyla 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde başlayacak ve 9 bölgede 27 grupta oynanacak.

Covid-19 salgını nedeniyle kulüp temsilcilerinin katılımı olmadan yapılan olan kura eşleşme çekimi sonucunda temsilcilerin ilk hafta maçları programı belirlendi. Bölgesel Amatör ligde ilk hafta karşılaşmaları 30-31 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Bal Ligi 5.bölge 2.grupta mücadele edecek olan Bartınspor kura çekiminde ilk hafta deplasmanda 1074 Çankırıspor ile karşılaşacak. Amasraspor ligin ilk haftasında kendi sahasında Kastamonu Taşköprüspor'u konuk edecek.

Çekilen eşleşme kura çekimi sonucu Bartın derbisi 5.hafta da oynanacak. Ligin 5.haftasında Amasraspor ile Bartınspor Amasra Stadı'nda karşı karşıya gelecek.