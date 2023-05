Bartınspor Başkanı Yurtaçan kongrede aday olmayacağını duyurdu

Başkan Yurtaçan yaptığı açıklamada, “2 yıldır gönlümüzde olan profesyonel lig hayalini gerçeklestirmek uğruna elimden ve elimizden gelen çabayı göstererek, bütün olumsuzluklara ragmen saha içinde kalarak mücadele verdik. Gelinen nokta da maalesef istediğimizi, sebep her ne olursa olsun alamadık, bu durum her zaman ben ve benimle beraber mücadele veren bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki çalışma arkadaşlarımın içinde uhde olarak kalacaktır. Bazen bir şeyleri çok istemek, bu uğurda uğraşmak, elimizden gelen bütün olanakları kullansak da birtakım durumlar olmayınca olmuyor. Bilindiği üzere 29 Nisan'da kulübümüzün yapılan ilk kongresinde yeterli çogunluk sağlanamadığından ötürü 27 Mayıs tarihinde 2. Kongre yapılacaktır. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki; yapılacak olan kongre 'Olagan' bir kongredir. Dolayısı ile 88 yıllık geçmisi olan Bartınspor kulübünde gerekli sartlari yerine getiren her bireyin aday olma hakkı vardır. Son zamanlarda konuşulan tekrar yönetime talip olduğumuz doğrultusunda yapılan konuşmalar gerçeği yansıtmamakla beraber belirlenen tarihte yapılacak olan olagan kongrede aday olmadığımı bildirir, yeni gelecek yönetime can-ı gönülden başarılar dilerim. Bu süreçte yanımda olan çalışma arkadaşlarıma, desteğini esirgemeyenlere şükranlarımı sunarım” dedi.