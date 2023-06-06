BARÜ, 40'a ulaşan ödülle “Engelsiz Erişimde” örnek üniversiteler arasına girdi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen “2023 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri” töreninde 16 ödül birden alan Bartın Üniversitesi (BARÜ) Türkiye'de 4'üncü olurken “Engelsiz Üniversite Bayrak” sayısını da 40'a yükseltti.

Üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen “Engelsiz Üniversiteler Ödülleri”nde 2023 yılı kazananları Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) düzenlenen törenle açıklandı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından ilan edilen listede 97 üniversiteden 1.091 başvuru yapıldığı ve 56 üniversitenin 295 bayrak almaya hak kazandığı ifade edildi. “Engelsiz Üniversite ve Erişilebilir Kampüs” anlayışıyla önemli çalışmaların yapıldığı Bartın Üniversitesi (BARÜ) 16 ödüle birden layık görülerek, Türkiye'de 4'üncü olmaya hak kazandı.

“Engelsiz Üniversite Bayrak” sayısı 40'a yükseldi

2023 Yılı Engelsiz Üniversite Ödüllerinde BARÜ, Mekânda Erişilebilirlik alanında 4 Turuncu Bayrak, Eğitimde Erişilebilirlik 6 Yeşil Bayrak ve Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlikte ise 6 Mavi Bayrak ödülü almayı başardı.

Mekânda Erişilebilirlik Kategorisinde BARÜ'de Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi ile Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Turuncu Bayrak aldı.

Eğitimde Erişilebilirlik Kategorisinde Bartın Orman Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bartın Meslek Yüksekokulu, Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Ulus Meslek Yüksekokulu Yeşil Bayrağın sahibi oldu.

Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik Kategorisinde ise İslami İlimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bartın Meslek Yüksekokulu, Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ulus Meslek Yüksekokulu ve Engelsiz Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü Mavi Bayrak ödülü almaya hak kazandı. 3 kategoride de ödüle layık görülen BARÜ, aldığı 16 bayrakla birlikte toplam ödül sayını 40'a yükseltti. BARÜ'ye 2021 yılında 8 ve 2022 yılında ise 16 bayrak ödülü verilmişti.

“Üniversitelerimizin yapacakları çalışmalar oldukça önemli”

Törende bir konuşma yapan YÖK Başkanı Özvar, dezavantajlı öğrenciler için bütün yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği içinde çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek 7 milyona yaklaşan öğrenci sayısıyla engelli öğrencilerin yükseköğretim sistemindeki öğrencilerin yaklaşık binde 8'ini teşkil ettiğini ve bu sayının üçte birinin ise kadınların oluşturduğunu söyledi. YÖK Başkanı Özvar, erişilebilirlik standartlarına uygun kampüslerle birlikte engelli öğrencilerin özel ihtiyaçlarına yönelik akademik destek ve kaynakların da sağlanması gerektiğini aktararak engelli bireylerin eğitim imkanlarından bütünüyle yararlanabilmeleri ve eğitime katılımlarını desteklemek amacıyla üniversitelerin yapacağı çalışmaların önemine dikkati çekti.

“Sürekli İyileştirme anlayışıyla gelişimimizi sürdürüyoruz”

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Engelsiz Üniversiteler Ödülleri” çerçevesinde bayrak sayısının 40'a çıkmış olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek “Kalite” ve “Sürekli İyileştirme” temelinde örnek bir üniversite oluşturmak için büyük hassasiyet gösterdiklerini vurguladı. Rektör Uzun, “Tüm bileşenlerimizle birlikte yaptığımız çalışmalarda farklı yeteneklere sahip olsak da aynı imkânlara ulaşabilmeyi temel bir gereklilik olarak görüyoruz. Bu hassasiyetle çıktığımız gelecek yolculuğunda yerleşkelerimizi ve sürdürdüğümüz tüm faaliyetlerimizi engelli bireylerin rahatça hareket edebilecekleri şekilde tasarlıyoruz. Çalışmalarımızı sürdürmeye ve erişilebilir örnek bir yükseköğretim kurumu olmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle bizleri hep daha iyisi için teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'a ve YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Rektör Uzun teşekkür etti

Üniversitede oluşturulan hassasiyet ve bu yönde gösterilen çaba dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Uzun, “Üniversite olarak tüm bileşenlerimizle güç birliği yaptığımız bu süreçte yarınlarımıza katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu düşüncelerle engelsiz üniversite yolculuğumuzdaki gayretleri ile ilerleyişimize katkı sunan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Sevim Çelik'e, BAKKA desteğiyle Türkiye'nin alanındaki en kapsamlı tesislerinden birinin inşa edildiği ‘Engelsiz Yaşam Alanı Projesi'ni üniversitemize ve ülkemize kazandıran, engelsiz erişim konusundaki çabalarımıza yön veren yaklaşımlarıyla Prof. Dr. Sedat Yazıcı'ya teşekkür ediyorum. Ayrıca akademik ve idari birim yöneticilerimiz ile birlikte tüm bileşenlerimize de üniversitemizin gelişimi yönündeki destekleri için teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu süreçte daha iyiye ulaşmaya ve gurur duyulacak başarılar almaya devam edeceğiz” diye konuştu.