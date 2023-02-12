BARÜ “asrın felaketi”ni analiz etmek için bölgeye gidiyor

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Baş, TÜBİTAK'ın “1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Projesi” dahilinde bölgeye gidiyor. Ülkemizi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler üzerinde analizlerde bulunacak Doç. Dr. Baş, afetten etkilenen bölgelerde bulunan otoyollar ve devlet ana yollarındaki köprülerin hasar tespitlerinin ve yapısal değerlendirmelerini yapacak. Doç. Dr. Baş, diğer bir proje dahilinde ise bölgedeki binaları mercek altına alarak bir rapor hazırlayacak.

Ayrıca BARÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden Arş. Gör. Yaşar Erbaş ise "6 Şubat 2023 Depreminde Malatya İlinde Bulunan Hasarlı Yığma Yapıların Köşe Göçme Mekanizması ve Başlıca Hasar Modlarının İncelenmesi" başlıklı projede araştırmacı olarak görev alacak.

Yapılacak bilimsel çalışmalar hakkında bilgi veren Doç. Dr. Baş, “Depremden etkilenen bölgelerde bulunan otoyollar ve devlet ana yollarındaki köprülerin hasar tespitlerinin ve yapısal değerlendirmelerinin yapılması planlanmaktadır. Yapılacak yapısal tespit ve değerlendirmelere ek olarak geoteknik mühendisliği açısından köprü ayaklarında ve yakın çevresindeki zemin kaynaklı hasarlarda tespit edilerek raporlanacaktır. Ayrıca araştırmacı olarak yer aldığım diğer bir proje dahilinde ise binalar mercek altına alınacak ve detaylı bir analiz yapılacaktır” dedi.

Bilimsel değerlendirmeler TÜBİTAK ve ilgili kurumlara sunulacak

BARÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Baş'ın yürütücülüğündeki “6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş-Pazarcık (Mw=7.7) ve Kahramanmaraş-Elbistan (Mw=7.6) Depremleri Sonrasında Bölgedeki Köprü Yapılarının Yapısal Durum ve Hasar Tespit Çalışmalarının Saha Gözlemleri ile Yapılması” başlıklı projede Kırıkkale Üniversitesinden Doç. Dr. Bülent Sönmezer ve Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğünden Doç. Dr. Murat Çeliker araştırmacı olarak katkı sunacak. Çalışmalar dahilinde hazırlanan detaylı raporlar TÜBİTAK ve ilgili kurumlara sunulacak.

“BARÜ ailesi tüm imkânlarıyla milletimizin yanında”

BARÜ ailesi olarak birçok alanda el birliğiyle gayret gösterdiklerinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, “Türkiye olarak bu zor günleri hep birlikte aşmak adına dayanışma içerisinde olmamız gerektiğinin farkındayız. Bu şuurla BARÜ ailesinin tüm bileşenleriyle birlikte seferber olmuş durumdayız. Bir yandan yardımlarımızı bölgeye ulaştırma konusunda gayret gösterirken diğer yandan uzman personelimiz, öğrencilerimiz ve mezunlarımız yaraları sarmak için depremden etkilenen illerimizde çalışmalar yapıyorlar. Şimdi ise bilimsel analizler yapmak ve süreci detaylı bir şekilde raporlamak üzere bölgeye akademisyenlerimizden oluşan bir ekip gönderiyoruz. TÜBİTAK tarafından desteklenen çalışmalarımızda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bartın Üniversitesi ailesinin tüm fertleriyle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.