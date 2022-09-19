BARÜ, bisiklette bölgesel yol yarışlarına ev sahipliği yaptı

Bölge Yol Yarışlarında 10 farklı ilden 71 sporcu pedal çevirdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı tarafından organize edilen 2. Bölge Yol Yarışları Yıldız Erkekler U17 ve U15, Yıldız Kadınlar U17 ve U15, Miniklerde ise Kadınlar U12 ve Erkekler U12 olmak üzere 6 kategoride düzenlendi. Bartın Üniversitesi (BARÜ) Kutlubey Yerleşkesi Yaşam Merkezi önünde başlayan yarışların startını Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun verdi. Başlangıç noktasından pedal çevirmeye başlayan yarışmacılar bölgenin en büyük kütüphanesi ile Eğitim, İktisadi İdari Bilimler ve Spor Bilimleri fakültelerinin önünden geçerek yerleşkedeki doğal göletin eşsiz manzarası eşliğinde 26 kilometreye kadar mesafe kat etti.

“24 saat yaşayan bir yüksek öğretim kurumuyuz”

Dünya'nın en yeşil ve sürdürülebilir yerleşkelerinden birine sahip olan BARÜ'de düzenlenen yarışlardan duyduğu mutluluğu ifade eden Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak farklı illerden sporcularımızı bir araya getiren bir organizasyona daha ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önce Üniversitelerarası Türkiye Wushu Kung Fu ve Güreş şampiyonaları ile Üniversitelerarası Voleybol 1. Lig müsabakalarının yapıldığı Üniversitemizde, bilim, kültür, sanat ve spor alanında her yıl 200'den fazla etkinlik gerçekleştiriliyor. 24 saat yaşayan bir üniversite hedefiyle her geçen dönem kendimizi geliştiriyor, tüm bileşenlerimizle birlikte geleceğe kararlı adımlarla yürüyoruz. Bu düşüncelerle 2. Bölge Yol Yarışlarının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza hayat boyu başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Bölgesel yol yarışlarına ev sahipliği yaptığımız için mutluluk duyuyoruz”

Türkiye Bisiklet Federasyonu Bartın İl Temsilcisi Doç. Dr. Mustafa Artar ise “Bartın'da yıllar sonra federasyonun bir yarışını organize etmekten mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen Federasyon kurul üyeleri, hakemlerimiz ve katılan sporcular ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Ayrıca yakın ilgileri ve destekleri için Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'a teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Dereceye girenlere ödülleri verildi

Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Bartın Belediyesi tarafından da destek verilen yarışlara 10 farklı ilden katılan 16 takım ve bireysel sporculardan ilk üçe girenlere madalya, kupa ve ödülleri takdim edildi.

2. Bölge Yol Yarışları Erkekler U12'de Kerem Yuvalaklıoğlu birinci, Recep Batu Demirci ikinci ve Recep Eşdoğan ise üçüncü olurken; Kadınlar U12'de Afranur Gülenç birinci, Esila Yaprak Yeşilduman ikinci oldu. Erkekler U15'de birinci Arda Uzel, ikinci Faruk Can Aydemir ve üçüncü Muharrem Yerlikaya; Kadınlar U15 müsabakalarında birinci Yağmur Korkmaz, ikinci Emine Yoncalık ve üçüncü ise Tuana Baylan olmayı başardı. Yarışların en uzun parkurunda pedal çeviren U17 kategorisinde ise erkeklerde Atakan Durak birinci, Ege Erhan Verit ikinci, Selim Aziz Kılıç üçüncü; Kadınlarda da Melike Karabacak birinci ve Sıla Nur Karataş ikincilik kürsüsüne çıktı.