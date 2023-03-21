BARÜ depremzede öğrencilere yol arkadaşlığı yapıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından aileleriyle birlikte Bartın'a gelen lise öğrencileri Bartın Üniversitesini (BARÜ) gezerek bilgiler aldı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ülkemizde yaşanan depremlerin ardından yararları sarmak için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bartın'da misafir olarak konaklayan çocuklara yönelik “Çocuk Üniversitesi” uygulamasının hayata geçirildiği BARÜ'de şimdi ise lise dönemindeki gençlerle yönelik çalışmalar başlatıldı. “Asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremler sonrası Bartın'a gelen öğrenciler için düzenlenen programda BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, Bartın Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ayşe Genç Lermi, Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Aktaş ile birlikte akademisyenler yer aldı.

Eğitim-öğretim, üniversite hazırlık, kariyer planlaması…

Ağdacı Yerleşkesi Bartın Meslek Yüksekokulunda düzenlenen kahvaltıda bir araya gelen öğrencilere BARÜ'nün 9 fakülte, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Yurt dışı eğitim imkanları, çift anadal ve yandal uygulamaları konularında da bilgi verildiği etkinlikte kariyer planlamaları konusunda tavsiyelerde bulunuldu. Ağdacı ve Kutlubey yerleşkelerinde laboratuvar, uygulama sınıfları ve atölyeleri gezen öğrenciler, 100 bine ulaşan basılı kitap, 8 milyondan fazla elektronik yayın ile her ay binlerce kişinin çalışmaları için kullandığı bölgenin en büyük kütüphanesini de yerinde gördü.

“Gençlerimizin geleceğimizi inşa ve ihya edeceklerine inanıyoruz”

BARÜ'nün geniş bir coğrafyayı etkileyen felaket sonrası tüm bileşenleriyle birlikte seferber olduğunun altını çizen Rektör Uzun, “Bilim insanlarımızdan mezunlarımıza kadar her bir paydaşımızla yaraların sarılması sürecinde aktif rol alıyor, gayret gösteriyoruz” dedi.

Rektör Uzun, Çocuk Üniversitesinin ardından lise dönemindeki gençler için yapılan çalışmanın da önemine değinerek “Hepimizi derinden etkileyen bir felaketi yaşamış olsak da geleceğe dair umutlarımızdan hiçbir zaman vazgeçmedik. Ülkemizin öz potansiyeli olarak gördüğümüz, yarınlarımızı inşa ve ihya edeceğine inandığımız gençlerimize iyi bir gelecek sunmak için çalışmaya devam ediyoruz. Onların yanında olarak her türlü ihtiyaçlarını gidermeye ve yol arkadaşlığı yapmaya çaba gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen programda depremzede öğrencilerin üniversitenin imkânlarından yararlanmaları konusunda bilgiler de verilerek destek süreçleri konusunda uygulamalar anlatıldı.