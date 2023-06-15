BARÜ, ETS onaylı TOEFL IBT Sınav Merkezi oldu

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) Türkiye'de 29'u üniversite toplamda 48 kurum tarafından yapılan TOEFL IBT sınavına ilişkin başvurusu kabul edildi. Dünyanın pek çok bölgesinde düzenlenen sınavın düzenlenmesine ilişkin Educational Testing Service (ETS) tarafından yapılan incelemelerle BARÜ, güçlü akademik kadrosuyla nitelik ve teknik değerlendirmelerden geçerek Sınav Merkezi olmaya hak kazandı. Uluslararası geçerliliğe sahip olan ve İngilizce dil yeterliliğini ölçen sınav ile adaylar BARÜ'de okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini birlikte kullanma yeteneğiyle değerlendirilecekler.

BARÜ'nün akademik ve idari insan kaynağı ile güçlü alt yapısıyla saygın bir yükseköğretim kurumu olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, “'Üreten Üniversite' anlayışıyla gösterdiğimiz çabalarla toplumun tüm kesimlerine ulaşmak ve yarınlarımıza değer katmak için çalışıyoruz. Daha iyiye ulaşma hedefiyle adım adım ilerlettiğimiz stratejilerimizle büyüyor ve gelişiyoruz. Bu düşüncelerle dünyada en yaygın kabul edilen akademik İngilizce dil sınavı için onaylı merkezlerden biri olmamızdan memnuniyet duyuyorum. Üniversitemizin kurumsal ilerleyişine sunduğu kıymetli katkıları için Yabancı Diller yüksekokulu Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Burcu Şentürk ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz Doç. Dr. Hüseyin Kaygın ile birlikte akademik ve idari insan kaynağımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.