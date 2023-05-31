BARÜ Fen Fakültesi öğrencisinin “Rota Virüs” aşı çalışmasına ödül

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Fen Fakültesi öğrencisi Talat Toprak'ın çocuklarda hayati tehlikelere neden olan “Rota Virüs” konusundaki aşı çalışması Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge (AOSB) tarafından düzenlenen yarışmada birinci oldu.

Teknoloji tabanlı iş fikirlerini ve genç girişimcileri desteklemek amacıyla Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge (AOSB) Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Ulusal Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması”nın sonuçları açıklandı. Ar-Ge ve İnovasyon kültürünün yaygınlaştırılması ile üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesinin de hedeflendiği organizasyonda 16 tematik alanda 68 farklı üniversiteden toplamda 191 proje başvurusu yapıldı.

Yeni bir yöntemin denendiği Rota Virüs aşı çalışması ödül aldı

Alanında uzman kişilerden oluşan jüri tarafında yapılan değerlendirmeyle BARÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi Talat Toprak'ın “Patojenik Rotavirüs Antijeni Eksprese Eden Rekombinant Lactobacillus GG Konakçı ile Probiyotik Bazlı Oral Rotavirüs Aşısının İmmünollojik Çalışmaları” projesiyle Öğrenci Kategorisinde birincilik ödülü almaya hak kazandı. Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Rizvan İmamoğlu'nun danışmanlığındaki projeyle yeni bir yöntemle probiyotik bazlı Rota Virüs aşısının immünolojik çalışmaları yapılması hedefleniyor.

“Öğrencilerimiz bilim temelli kalkınmada önemli roller alacaklar”

Üniversite olarak yaptıkları tüm çalışmaların merkezinde öğrencilerin olduğunu ifade eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bilim ve teknoloji temelinde katma değeri yüksek ürün ve hizmetler geliştirmek istiyoruz. Bu dahilde bilgi üretim sürecinde Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine ve dönüşümüne liderlik edecek nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor. Gençlerimize inanıyor, onların geleceğimizi inşa ve ihya edeceğini biliyoruz. Bu düşüncelerle öğrencimiz Talat Toprak'ı ve danışmanlığını yapan Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümünden hocamız Dr. Öğr. Üyesi Rizvan İmamoğlu'nu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Öz potansiyelimiz gençlerimize olan güvenle çalışmaya ve yarınlarımıza birlikte değer katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.