BARÜ, gençleri afet ve acil durumlara müdahale için hazırlayacak

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayfer Bayındır Çevik'in “TÜBİTAK-1002-B Acil Destek Modülü” dahilindehazırladığı proje desteklenmeye değer bulundu. “Afet ve Acil Durumlarda Hayat Kurtaran İlk Yardım Girişimleri” adlı proje çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne kayıtlı 18-24 yaş arası gençlere eğitimler verilecek.

Proje hakkında bilgiler veren Çevik, insan sağlığının afetlerde korunmasına yönelik adımlar atılmasının önemine dikkat çekerek “Projemiz dahilinde deprem gibi afetlere her an hazırlıklı olunması için toplumun en önemli kaynağı olan gençleri ilk yardım bilgi ve becerisine sahip bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Çevik, eğitimlerde afetlerde sık karşılaşabilecek 12 ilk yardım konusunun ele alınacağını da aktararak “İlk yardım eğitim modülünde verilecek teorik eğitimin ardından katılımcılara temel yaşam desteği, yaralanmalar, kanamalar, şok, kırık-çıkık ve burkulmalar, taşıma teknikleri konularına göre hazırlanan istasyonlarda uygulamalar yapılacaktır. Afetlere her an hazır olmak konusunda verilecek eğitimlerle gençlerimiz yaşanabilecek olumsuzluklara hızlı ve doğru müdahaleler yapabilecektir” diye konuştu.

Bilim temelli kalkınmanın geleceğe güvenle bakmanın en önemli aracı olduğunu kaydeden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Ülkemizin hedeflerine giden yolda bilim ve teknoloji temelli çalışmalar önemli bir işlev görmektedir. Bunun farkında olarak kararlılıkla devam ettiğimiz yolculuğumuzda bölgemizden başlayarak ülkemizin gelişimine sürdürülebilir bir katkı sunuyoruz. Aynı zamanda ‘önce insan' diyerek afetler sonucu oluşabilecek her türlü olumsuzluğa karşı da toplumumuzun hazırlıklı olması yönünde adımlar atıyoruz. Tüm bileşenlerimizle birlikte gösterdiğimiz bu gayretlere sunduğu değerli katkılar için Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Sevim Çelik başta olmak üzere projenin hayata geçirilmesindeki emekleri için Doç. Dr. Ayfer Bayındır Çevik ile proje ekibine teşekkür ediyorum. Daha iyiye ulaşmak için sürdürdüğümüz çalışmalarımızda bizlere olan kıymetli destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ile YÖK üyelerimize teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca ‘Üreten Üniversite' misyonuyla adım adım ilerlettiğimiz hedeflerimiz dahilinde bizleri teşvik eden TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Hasan Mandal'a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Çevik'in yürütücülüğündeki projede Sağlık Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Hilal Uysal, Öğr. Gör. Dr. Emine Üstün Gökçe, Arş. Gör. Necmiye Çömlekçi; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulundan Öğr. Gör. Pelin Şeker ve Öğr. Gör. Erhan Şeker ile Kalite Koordinatörlüğü Biriminden Öğr. Gör. Ali Vasfi Ağlarcı da yer alıyor.