BARÜ, grekoromen stilde takım halinde Türkiye ikincisi oldu

Bartın Üniversitesi (BARÜ), Ankara'da gerçekleştirilen Ünilig Güreş Şampiyonası grekoromen stilde takım halinde Türkiye ikinciliğine ulaştı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun Ankara'da düzenlediği Ünilig Güreş Şampiyonasında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kadınlarda 2 gümüş madalya, serbest stilde 5 altın ve 4 bronz madalya alan BARÜ'lü güreşçiler, grekoromen stilde ise 2 altın ve 4 bronz madalyayla takım halinde Türkiye ikincisi oldu.

Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara Yaşar Doğu Spor Salonundaki 58 üniversiteden toplam 560 sporcunun katıldığı müsabakalarda 55 kiloda Cihat Liman, 82 kiloda Hasan Berk Kılınç altın madalya alırken; 60 kiloda Cihad Yılmaz, 67 kiloda Akşemsettin Teke, 72 kiloda Alihan Bayraktar ve 77 kiloda Abdurrahman Kalkan bronz madalyaya uzandı.

Genç güreşçileri elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Üniversitemizin genç sporcularından yeni başarı haberleri gelmeye devam ediyor. Serbest stildeki Türkiye şampiyonluğumuzun ardından grekoromen stilde de Türkiye ikincisi olduk. Elde edilen sonuçlar başarının tesadüf olmadığını azim, istek, yetenek ve çok çalışarak elde edildiğini bir kez daha bizlere gösterdi. Her bir öğrencimizle gurur duyduğumu ve ülkemizin yarınlarına değer katacaklarına yürekten inandığımı ifade etmek istiyorum. Bu düşüncelerle üniversite olarak sunduğumuz kalite eğitim ortamının yanı sıra özveriyle hareket ederek gençlerimizi geleceğe hazırlama noktasında gayret gösteren Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bilal Demirhan ile birlikte akademik ve idari insan kaynağımıza da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.