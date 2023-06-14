BARÜ “İklim Değişikliği ve Dirençli Kentler” konusunda eğitimler verecek

Bartın Üniversitesi (BARÜ) TÜBİTAK tarafından desteklenen projeyle 4 farklı üniversiteden akademisyenlerin yer alacağı “İklim Değişikliği ve Dirençli Kentler” eğitim programını Erzurum'da gerçekleştirecek.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Artar'ın yürütücüsü olduğu “İklim Değişikliği ve Dirençli Kentler için Yeşil Altyapı Tasarımı” projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görüldü. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından 2237-A “Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı” çerçevesinde gerçekleşecek projeyle 18 kişiye iklim değişikliği ve dirençli kentler için yeşil altyapı tasarımı konusunda eğitim alacaklar.

Eğitim programı Erzurum'da gerçekleştirilecek

İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik kavramlarının önemine dikkat çeken Doç. Dr. Artar, proje dahilinde verilecek eğitimlerle hedeflerinin bilgi düzeyini ve farkındalığı artırmak olduğunu söyledi.

Artar, “Erzurum Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek eğitim programına Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği (PEMDER) tarafından destek veriliyor. Bartın Üniversitesi ile birlikte Atatürk Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesinden çok değerli hocalarımızın vereceği eğitimlerde, iklim değişikliğine dirençli kentlerin oluşturulması amacıyla farklı yeşil altyapı unsurlarının peyzaj tasarımı konular üzerinde durulacak” dedi.

“İklim değişikliği konusuna büyük hassasiyet gösteriyoruz”

İklim değişikliği ve etkileri üzerine odaklanan çalışmalar yaptıklarının altını çizen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Son yıllarda iklim değişikliğinin etkilerini çok daha net görebilmekteyiz. İster bölgesel düzeyde olsun ister küresel iklim değişikliği ve bunun etkileri hayatımızın bir gerçeği haline geldi. Üniversite olarak bu konuya özel bir hassasiyet gösteriyor, bu yöndeki çabalarımızı artırıyoruz. Bu düşüncelerle projenin yürütücülüğünü üstlenen Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Artar ile birlikte projede görev alan tüm akademisyenlerimizi kutluyorum. Ayrıca bizleri daha iyiye ulaşma konusunda destekleyen YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ile YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. ‘Üreten Üniversite' yolculuğundaki teşvikleri için TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Hasan Mandal ile yakın ilgileri dolayısıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programı Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ömer Faruk Ursavaş'a teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Toplamda teorik ve uygulama olarak 6 günde 48 saat sürecek eğitim programına ülkemizin Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde eğitim gören lisans ve yüksek lisans öğrencileri https://direnclikentler.wordpress.com/ linki üzerinden başvuru yapabiliyor.

BARÜ'nün iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları

BARÜ'de sürdürülebilirlik ve yeşil çevre ile ilgili pek çok farkındalık oluşturulacak etkinliğin yanı sıra karbon ayak izlerinin azaltılmasına ve ekolojik sistem oluşturulması yönünde önemli çalışmalar yapılıyor. İnsanlığın ortak meselesi olan çevre sorunlarına karşı tüm paydaşlarıyla güç birliği yapan BARÜ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile YÖK tarafından imzalanan "Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolü" dahilindeki 11 pilot üniversite arasında yer alıyor.

BARÜ'nün iklim değişikliğiyle birlikte yaşanan sel ve kuraklık risklerinin azaltılmasını hedeflediği 484 bin 832 Euro bütçeye sahip projesi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) çerçevesinde destekleniyor. TÜBİTAK tarafından desteklenen başka bir projede ise BARÜ öncülüğünde iklim değişikliğine ilişkin Türkiye'nin su kıtlığı ve arazi tahribatı haritası hazırlandı.

Fosil temelli yakıtlar için değerli bir alternatif olan “Hidrojen” konusunda önemli toplantılara ev sahipliği yapan BARÜ'de ayrıca kâğıt üretimi sırasında açığa çıkan atık çözeltilerin değerli kimyasallara dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması, plastiğe alternatif ürün geliştirilmesi, sürdürülebilir mera ekosisteminin desteklenmesi başta olmak üzere birçok proje de eş zamanlı olarak yürütülüyor.