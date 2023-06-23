BARÜ ile TİHEK arasında iş birliği protokolü imzalandı

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç tarafından imzalanan protokolle, insan hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla ortak çalışmalar yapılması hedefleniyor.

Ayrımcılıkla mücadele edilmesi ile kötü muamelenin önlenmesi çerçevesinde deneyim, bilgi, belge, materyal ve literatürlerin paylaşılması konusunda ortak hareket edilmesini öngören protokolle ilgili mevzuatın geliştirilmesi, alana değer katacak ortak projeler yapılması ve toplumsal bilincin geliştirilmesi yönelik çalışmalar yapılacak.

Bu dahilde BARÜ'de insan haklarını konu edinen kurum içi eğitim seminerleri, bilgilendirme toplantıları, bilimsel konferanslar ve “İnsan Hakları Sertifika Programları” düzenlenecek. Ayrıca protokolle BARÜ öğrencilerine TİHEK bünyesinde staj yapması hususunda da mutabakata varıldı.

İmzalanan protokolün önemine değinen Rektör Uzun, “İnsan haklarına duyarlı bir toplumsal yapının inşası için iki kurum tarafından ortak projelerin yürütülmesini hedefliyoruz. ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' anlayışını hâkim kıldığımız kurumsal yapımızda insan hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi her zaman önceliklerimiz arasında olmuştur. Bu düşüncelerle TİHEK Başkanı Prof. Dr. Sayın Muharrem Kılıç ile birlikte bu protokolün hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Kılıç ise BARÜ bünyesinde eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı çerçevesinde yapılan çalışmaların önemine değinerek yakın ilgileri dolayısıyla Rektör Uzun'a teşekkür etti.

Rektörlük makamındaki imza töreninin ardından Kutlubey Yerleşkesini gezen Başkan Kılıç ve beraberindekiler bölgenin en büyük kütüphanesini ziyaret etti. Burada 100 bine yakın basılı kitap ve 8 milyondan fazla elektronik yayın ile araştırmacıların rahat ve nitelikli bir ortamda çalışmalarını yapabilmelerine imkân tanıyan alanlar görüldü.

Engelsiz Yaşam Alanını da ziyaret eden heyet, BARÜ'nün Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteği ile Türkiye'nin alanındaki en donanımlı tesislerinden biri olarak ülkemize kazandırdığı proje hakkında bilgi aldı.