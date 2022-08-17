BARÜ ile YTB arasındaki iş birliği geliştiriliyor

Dr. Orhan Uzun, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf'u ziyaret etti.

Ziyarette, yurtdışındaki vatandaşlarımız, kardeş topluluklar ile Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerle ilgili görüş alışverişinde bulunularak Bartın Üniversitesi (BARÜ) bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalardan bahsedildi.

BARÜ'nün yerelde uluslararasılaşma hedefleri çerçevesinde önemli bir gelişim sergilediğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, “Dünya sahnesinde ülkemizin konumunun güçlendirilmesi ve bilim dünyasına katkılar sunmak için tüm bileşenlerimizle birlikte durmadan çalışıyoruz. Geleceğimize değer katacak uluslararası ortaklı projeler ve yayınlarda önemli bir gelişim gösteriyoruz. 69 farklı ülkeden öğrencileri olan büyük bir aile olarak hep daha iyisini hedeflediğimiz bu yolculuğumuzda elde edilen başarılara yenilerini eklemeyi başarıyoruz. Bu noktada yakın ilgileri ve destekleri için YTB Başkanımız Abdullah Eren'e ve Başkan Yardımcımız Sayit Yusuf'a teşekkür ediyorum” dedi.

BARÜ'de gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip ettiklerinin altını çizen YTB Başkan Yardımcımız Sayit Yusuf ise “Başkanlığımızın çalışmalarıyla gerek yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla gerekse kardeş topluluklarla ilişkiler güçlendirilmekte, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak daha yakın ilişkiler tesis edilmektedir. Ülkemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilerimiz ise; dünyanın dört bir yanındaki gönüllü elçilerimiz olmaktadırlar. Bu noktada Bartın Üniversitesi bünyesinde yapılan çalışmaları oldukça değerli buluyor, iş birliği alanlarımızı geliştirmek istiyoruz. Fikir alışverişinde bulunduğumuz Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun'a nazik ilgileri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.