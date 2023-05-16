BARÜ mezunu Mehmet Cemil Aktaş'dan gururlandıran başarı

Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri” dahilinde 3 ödül alarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

2020 yılında Avrupa Mimarlık Sanat Tasarım ve Kentsel Araştırmalar Merkezi ile Chicago Athenaeum: Mimari ve Tasarım Müzesi kurumları tarafından gerçekleştirilen “Europe 40 Under 40” ödül listesine Türkiye'den girmeyi başararak Avrupa'nın en başarılı 40 mimarından biri olan Bartın Üniversitesi (BARÜ) mezunu Mehmet Cemil Aktaş'tan yeni başarı haberleri gelmeye devam ediyor.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Peyzaj Mimarları Odası tarafından düzenlenen “14. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri”ne katılan Aktaş, 3 ayrı kategoride ödül aldı. BARÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunları Şeyma Kahraman, Lokman Turunç ve Özgenur Maldar'ın da yer aldığı projeler alanının önemli isimleri tarafından oluşturulan seçici kurul üyeleri tarafından değerlendirildi.

Türkiye'de Peyzaj Mimarlığı faaliyetlerinin tanıtılması, özendirilmesi, ödüllendirilmesi, güzel sanatların teşvik edilmesi, mesleğin gelişiminin desteklenmesi ve kamuoyunun gündeminde bulundurulması amacıyla düzenlenen yarışmada Aktaş ve ekibine, “Rami Kütüphanesi Peyzaj Projesi” ile Genel Kategori Proje Ödülü, “Salacak Sahili Kentsel Tasarım Projesi” ile Kentsel Tasarım Proje Ödülü ve “Meles Deresi Peyzaj Rehabilitasyon Projesi” ile Analiz ve Planlama Ödülü verildi.

Elde edilen başarılardan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Aktaş, “Gerek yarışmalar, gerekse ekibimizle birlikte hayata geçirdiğimiz projelerin meslek odamız tarafından ödüle layık görülmesi bizleri çok sevindirmiştir. Böylesi başarı hikâyelerimizde bizleri arayarak tebrik eden ve motivasyonumuzu sürekli artıran Bartın Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Orhan Uzun başta olmak üzere bölümdeki hocalarımıza teşekkür ederim” dedi.

Aktaş ile birlikte projede yer alan BARÜ mezunlarını tebrik eden Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Sadece bilgiyi aktaran değil aynı zamanda bilgiyi üreten bir üniversite olarak tüm çalışmalarımızın merkezine öğrencilerimizi alıyoruz. Nitelikli bilgiyi üretme ve nitelikli insan kaynağını yetiştirme hedefinde tüm bileşenlerimizle gayret gösteriyoruz. Mezun olduktan sonra da öğrencilerimizle irtibatımızı devam ettirerek aldıkları başarılarla gururlanıyoruz. Bu düşüncelerle elde ettiği başarı için Mehmet Cemil Aktaş'ı ve proje ekibinde görev alan diğer mezunlarımız Şeyma Kahraman, Lokman Turunç ve Özgenur Maldar'ı kutluyorum. Ayrıca öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için büyük gayret gösteren öğretim elemanlarımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.