BARÜ mezunu milli güreşçi Burhan Akbudak, Avrupa şampiyonu oldu

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te gerçekleştirilen şampiyonada Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi mezunu Burhan Akbudak önemli bir başarıya daha imza attı.

Organizasyonun son gününde finalde Ukraynalı Yaroslav Filchakov ile karşılaşan Burhan Akbudak, kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Böylece milli güreşçi 2022 yılında elde ettiği Dünya Şampiyonluğunun ardından Avrupa Şampiyonasında da birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli sporcuyu tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesinin sporda söz sahibi olma ve bu alanda ülkemizin gelişimine katkı sunma yönünde hedefleri var. ‘Türk Sporuna Değer Katmak' anlayışıyla adım adım ilerlediğimiz bu hedeflerde öğrenci ve mezunlarımız gurur duyulacak başarılara imza atıyor. Bu düşüncelerle gelecek adına bizleri umutlandıran, aldığı başarılarla göğsümüzü kabartan öğrencimiz Burhan Akbudak'ı tebrik ediyorum. Öğrencilerimizi yarınlara en iyi şekilde hazırlama noktasındaki gayretleri için Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bilal Demirhan ile tüm akademik ve idari insan kaynağımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.