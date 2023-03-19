BARÜ mezunu Zeynep Yetgil, Avrupa Şampiyonu oldu

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen U23 Avrupa Güreş Şampiyonasında mücadele eden Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi mezunu milli sporcu Zeynep Yetgil, altın madalya kazandı. Kadınlar 53 kiloda mücadele eden Zeynep Yetgil, çeyrek finalde Fransız Chadia Ayachi ve yarı finalde ise Azerbaycanlı Gultakin Shirinova'yı geçerek finale yükseldi. Finalde Ukraynalı Liliia Malanchuk ile karşılaşarak 9-4 mağlup eden Zeynep Yetgil, Avrupa Şampiyonu oldu.

Genç sporcuyu aldığı başarıdan dolayı tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Öğrencilerimizi yarınlarımızı inşa ve ihya edecek bireyler olarak görüyor, nitelikli bir şekilde olarak mezun olmaları konusunda var gücümüzle çalışıyoruz. Onların başarılarıyla geleceğimiz için daha da umutlanıyoruz. Sadece üniversite olarak değil, mensubiyetinden onur duyduğumuz bu milletin bir ferdi olarak da sporcularımızla gurur duyuyoruz. Bu düşüncelerle başarılarına bir yenisini daha eklemeyi başaran mezunumuz Zeynep Yetgil'i tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.