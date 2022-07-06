BARÜ öğrencisi Evin Demirhan Yavuz'dan altın madalya

Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencisi, milli sporcu Evin Demirhan Yavuz, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunlarında altın madalya kazandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı öğrencisi Evin Demirhan Yavuz başarılarına bir yenisini daha ekledi. Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunlarında mindere çıkan milli güreşçi 50 kiloda altın madalyaya uzandı.

Cezayirli Ibtissem Doudou, İtalyan Emanuela Liuzzi, İspanyol Aintzane Gorria Goni ve Tunuslu Sarra Hamdi'yi yenerek finale yükselen Evin Demirhan Yavuz, finalde Fransız Julie Sabatie'yi yenerek birincilik kürsüsüne çıktı.

Elde ettiği başarıdan dolayı Evin Demirhan Yavuz'u tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Türk Sporuna değer katma hedefiyle büyük gayretler gösterdiklerinin altını çizdi.

Rektör Uzun, “24 farklı branşta milli sporcunun bulunduğu Üniversitemizde sürdürülebilir bir gelişim göstererek her geçen gün kendimizi yeniliyor ve yeni başarılarla geleceğe yürüyoruz. Hem lisans hem de lisansüstü eğitimde alanında lider bireyler yetiştiriyoruz. Bu düşüncülerle milli güreşçimiz Evin Demirhan Yavuz'u tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Evin Demirhan Yavuz, Nisan ayında Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında ise kadınlar 50 kiloda altın madalya alarak, Avrupa şampiyonları tarihinde birincilik kürsüsüne çıkan üçüncü Türk kadın sporcu olmayı başarmıştı.