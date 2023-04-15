BARÜ, otizmli çocuklar ve aileleriyle dayanışma içinde olacak

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Erasmus+ Gençlik ve ESC projeleri uzmanı Ahmet Abalı tarafından hazırlanan projenin danışmanlığını Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programından Öğr. Gör. Özge Çulhaoğlu yapacak. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen “Uyum ve Farkındalık İçin Dayanışma” başlıklı proje dahilindeki çalışmalara Eğitim Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesinden gönüllü öğrenciler de katılacak.

Projeyle maddi dezavantajları bulunan ve otizm spektrum bozukluğu bulunan on çocuk ve ebeveynlerinin sosyal uyumlarına destek olacak çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca Bartın'da kurulacak “Otizm Dostu Bartın” stantları ile otizm spektrum bozukluğu yaşayan çocuklar ve yerel halkın uyumuna, yerel halkın muhtemel ön yargılarını ve negatif bakışlarını kırmaya yönelik faaliyetler de gerçekleştirilecek.

Projenin önemine değinerek emeği geçenleri tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmak için büyük gayret gösteriyoruz. Hassasiyetle eğildiğimiz bu süreçte tüm bileşenlerimizle birlikte bilimsel çözümler geliştiriyoruz. Sosyal sorumluluk anlamında ise yaptığımız uygulamalarla hayata dokunarak farkındalık oluşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Uyum ve Farkındalık İçin Dayanışma Projesi Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Avrupa Dayanışma Programı, Dayanışma Projeleri (ESC30) çerçevesinde 2022/R3 döneminde kabul edilerek desteklenmeye değer bulundu.