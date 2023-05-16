BARÜ Ragbi Erkek Takımı Türkiye şampiyonu oldu

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Erkek Ragbi Takımı 2022 yılında ikinci olduğu şampiyonada bu sene tüm rakiplerini geçerek şampiyon oldu. BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ender Eyuboğlu'nun koordinatörlüğünde 2016 yılında kurulan Ragbi Takımı, Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunu ve aynı zamanda BARÜ lisansüstü Eğitim Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Yusuf Sarıçan'ın yönetiminde şampiyonluğa uzandı.

Ankara'da Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ev sahipliğinde yapılan müsabakalarda grup aşamasını namağlup bitiren BARÜ Ragbi Erkek Takımı, çeyrek finalde Hitit Üniversitesini yarı finalde ise Ondokuz Mayıs Üniversitesini eleyerek finale çıktı. Finalde, Koç Üniversitesiyle karşı karşıya gelen BARÜ, 31-0'lık net skorla şampiyon olmayı başardı.

Ayrıca Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Final müsabakalarında BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Kerim Cömert organizasyon komitesi tarafından turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.

BARÜ Ragbi Erkek Takımını elde ettiği başarılardan dolayı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, “Spor, sağlık, teknoloji ve altyapı başta olmak üzere tüm imkânlarımızla geleceğimize değer katacak gençlerimizi en iyi şekilde hazırlamak için yoğun çaba gösteriyoruz. Sporda söz sahibi olma hedefiyle farklı branşlarda alanında yetkin akademik ve idari insan kaynağımızla eğitimler veriyoruz. Yakaladığımız ivmeyle ülkemizin gelişimine katkı sunmayı ve spor alanında kalkınmamıza değer katma yönünde her geçen dönem başarılarımıza yenilerini ekliyoruz. Bu düşüncelerle sporu yarınlarımızı güçlü kılma yolunda bir çaba olarak görerek gayret gösteren Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bilal Demirhan başta olmak üzere elde ettikleri başarılar dolayısıyla öğretim üyemiz Doç. Dr. Ender Eyuboğlu'na, öğrencimiz Yusuf Sarıçan'a ve tüm takım üyelerine yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.