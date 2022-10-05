BARÜ, ‘Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs' protokolündeki 10 üniversiteden biri oldu

Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) gerçekleştirilen törenle üniversite kampüslerinde enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, sürdürülebilirlik ve doğayla uyumlu faaliyetleri kapsayan “Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından imzalanan protokolle Bartın Üniversitesinin de (BARÜ) aralarında olduğu 10 üniversitede ilk uygulamaların yapılacağı açıklandı.

YÖK Beyaz Salonda gerçekleştirilen törende BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile birlikte Orta Doğu Teknik, İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Ege, Gazi, Karabük, Van Yüzüncü Yıl, Niğde Ömer Halis Demir ve Selçuk üniversitelerinin rektörleri de hazır bulundu.

“Bu alanda daha etkin ve verimli sonuçlara ulaşmayı hedefliyoruz”

YÖK Başkanı Özvar, sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu ve çevreye asgari düzeyde zarar veren üniversite kampüslerinin oluşturulmasını hedeflediklerini belirterek, “sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs dönüşümü” sürecinde üniversitelerin gerekli finansman araçlarına erişimi konusunda çalışma yürütüleceğini bildirdi.

Özvar, protokolün hayata geçmesi için destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a teşekkür ederek, Yükseköğretim Kurulu olarak üniversiteler ile Bakanlıklar arasındaki koordinasyonu sağlamak ve bu alanda daha etkin ve verimli sonuçlara ulaşmak için kolaylaştırıcı rol oynamayı hedeflediklerini belirtti.

“Ortak geleceğimize değer katma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz”

BARÜ'nün tüm bileşenleriyle iklim değişikliğiyle mücadele alanında önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizen Rektör Uzun ise “Bartın Üniversitesi olarak eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı alanlarında geleceğimize değer katma amacındayız. Bu noktada yürüttüğümüz çalışmalarla bir yandan ortak sorumluluklarımız konusunda farkındalık oluştururken diğer yandan ‘Üreten Üniversite' anlayışıyla sürece önemli katkılar sunuyoruz. Çabalarımızla ülkemizin küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli aktörlerinden biri olma hedefine daha da yaklaştırıyoruz” dedi.

“Kazanımlarımızı sürdürülebilir şekilde yarınlara aktarmak istiyoruz”

Rektör Uzun, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularında üniversite olarak elde edilen başarılara dikkat çekerek “Kısa sürede enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve sıfır atık alanlarında yenilikçi uygulamalar hayata geçirmeyi başardık. Daha iyiye ulaşmak için tüm bileşenlerimizle gayret gösterdik ve önemli mesafeler kat ettik. 2018 yılı Ekim ayında hayata geçirdiğimiz ‘Sıfır Atık Projesi'ni tüm yerleşkelerimize yaygınlaştırdık. Su, doğalgaz ve elektrik tüketimini örnek uygulamalar ve önlemlerle minimuma indirdik. Kutlubey Yerleşkemizde yağmur suyunu depolayarak oluşturduğumuz göletimizle eşsiz bir alanı oluşturduğumuz gibi yeşil alanlarımızın sulanmasında yine bu göletimizden yararlandık. Çabalarımız sonucunda GreenMetric (Yeşil Ölçüm) Sıralamasında ülkemizdeki en iyi 10'uncu, dünyadaki de en iyi 189'uncu üniversite olduk. Aynı şekilde Birleşmiş Milletlerin (BM) Su¨rdu¨ru¨lebilir Kalkınma Hedeflerini esas alan Times Higher Education (THE) 2022 Impact Ranking (Etki Sıralaması) listesinde üst sıralarda yer almayı başardık” diye konuştu.

“Daha yeşil ve daha temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde”

“Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolü” dahilinde ilk uygulamaların yapılacağı üniversitelerden biri olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu da dile getiren Rektör Uzun, “Ülkemizin her alanda uygulamaya koyduğu kalkınma hamlesiyle daha yeşil ve daha temiz bir dünya bırakmak için başlatılan seferberliğe katkı sunmayı gaye edinen Üniversitemiz, tüm mensuplarıyla değer üretmeye devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle ülkemizin dört bir yanına yayılan seferberliğin mimarlarından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendiye şükranlarımı arz ediyorum. Geleceğe nefes olacak uygulamaların hayata geçirilmesi konusundaki teşvikleri ve bizlere olan destekleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'a da teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.