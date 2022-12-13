BARÜ, Türkiye'nin 9'uncu en yeşil kampüsü

Bartın Üniversitesi (BARÜ), yükseköğretim kurumlarını çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren Green Metric (Yeşil Ölçüm) sıralamasında Türkiye'nin en iyi 9'uncu, Dünya'nın ise 159'uncu yeşil kampüsü oldu.

Sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konusunda uluslararası bir platform olan Green Metric (Yeşil Ölçüm) Dünya Üniversiteler Sıralaması açıklandı. “Yeşil Üniversiteler 2022” sıralamasında Dünya genelinde 1050 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği sıralamada Türkiye'den 83 üniversite yer aldı. “Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs” çerçevesinde önemli çalışmaların yapılmaya devam edildiği Bartın Üniversitesinin (BARÜ) sıralamadaki yeri yükseldi. BARÜ, Türkiye'nin en iyi 9'uncu yeşil kampüsü olurken Dünya'da ise 159'uncu sıraya yükselme başarısı gösterdi.

“Sürdürülebilir bir gelişim gösteriyoruz”

Sürdürülebilir, doğayla uyumlu ve çevre dostu yerleşkelerde nitelikli bir üniversite hayatı sunmanın gayreti içerisinde olduklarını kaydeden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Üniversitemizde ‘Sürdürülebilir Yeşil Kampüs' hedefi dahilindeki gayretlerimizin sonuçlarını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu başarıyı tüm bileşenlerimiz ile birlikte gösterdiğimiz çabaların bir neticesi olarak görüyorum. Alt yapı ve üst yapı yatırımlarımız, verimlilik artışına yönelik çabalar, sıfır atık konusunda gösterilen hassasiyet ve çevre eğitimleri başta olmak üzere birçok alanda koyduğumuz hedefleri adım adım gerçekleştiriyoruz. Her geçen gün daha iyiye ulaşma azmi ve gayretiyle bu başarılarımızın artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'deki 10 yükseköğretim kurumundan biriyiz”

Rektör Uzun, BARÜ'nün “Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs” protokolü çerçevesindeki 10 üniversiteden biri olduğunu da hatırlatarak “Üniversite kampüslerinde enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, sürdürülebilirlik ve doğayla uyumlu faaliyetleri içeren ‘Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolü' dahilindeki pilot üniversitelerden biri olarak YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar hocamızın koordinasyonuyla geleceğimize değer katmayı hedefliyoruz. Etkin ve verimli sonuçlara ulaşmayı amaçladığımız bu süreçte ülkemizi küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli aktörlerinden biri olmasına katkı sunuyoruz. Bu düşüncelerle Geleceğe nefes olacak uygulamaların hayata geçirilmesi konusundaki yakın ilgileri ve teşvikleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'e teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemizin her alanda uygulamaya koyduğu kalkınma hamlesiyle daha yeşil ve temiz bir dünya bırakmak adına başlatılan seferberlikteki destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'a ve YÖK üyelerimize teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca daha iyiye ulaşma noktasındaki ilgileri ve yoğun gayretleri dolayısıyla BARÜ ailesinin tüm bileşenlerine de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BARÜ'nün Yeşil Ölçüm Kronolojisi

Yeşil Ölçüm, üniversite kampüslerindeki sürdürülebilirlik çabalarını dünya çapında değerlendiriyor ve karşılaştırmasını yapıyor. Değerlendirme platformu, Endonezya Üniversitesi tarafından 2010 yılında kuruldu ve her yıl katılımcı üniversitelerin derecelendirmesini yapıyor. Tüm dünyadan saygın üniversitelerin katıldığı sıralamada altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda değerlendiriliyor.

BARÜ, 2019 yılında Türkiye'deki 43 üniversite arasında 16'ıncı, Dünya'daki 780 üniversite arasında 348'inci; 2020 yılında Türkiye'deki 56 üniversite arasında 11'inci, Dünya'daki 912 üniversite arasında 269'uncu; 2021 yılında ise Türkiye'deki 71 üniversite arasında 10'uncu, Dünya'daki 956 üniversite arasında 189'uncu olmuştu. Böylece BARÜ bir önceki yıllara göre değerlendirilen üniversite sayısı artmış olmasına rağmen sıralamadaki yerini yükseltmeyi başardı.