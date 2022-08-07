BARÜ, üniversite tercih döneminde rekor sayıda kişiye ulaştı

Eğitim-öğretim döneminde farklı şehirlerden yüzlerce lise öğrencisinin öğretmenleriyle birlikte misafir edildiği Bartın Üniversitesinde (BARÜ) YKS sınavlarının ardından yoğun bir sürece girildi. YKS sonuçlarının açıklanması ve ardından tercih dönemine girilmesiyle birlikte çeşitli platformlardan “Gelecek BARÜ'de Başlıyor” sloganıyla bilgilendirmeler yapıldı. Kurumsal sosyal medya hesapları, resmi web sayfası ve aday öğrenci sayfası üzerinden yapılan paylaşımlarda onlarca bilgilendirici video, görsel ve faydalı bağlantıya yer verildi. Aday öğrenciler ve ailelerinin aklındaki soru işaretlerini gidermek için başlatılan “Dijital Rehberlik” uygulaması ile farklı mecralardan gelen sorular cevaplandırıldı.

Sosyal medya paylaşımları on binlerce kişiye ulaştı

Tercih dönemi öncesi başlayan ve tercih dönemiyle hız kazanan sosyal medya paylaşımlarıyla doğru tercih ve kariyer danışmanlığı noktasında bilgiler verildi. 9 fakülte, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulunda yer alan programların eğitim süreci ve istihdam olanakları konularında bilgilendirmelerin yapıldığı paylaşımlar binlerce kişiye ulaştı. Tercih dönemi boyunca BARÜ'ye ait resmi hesaplardan Twitter'da 212 bin 671, Facebook'ta 113 bin 653 ve Instagram'da ise 96 bin 228 erişim sağlandı. YouTube'da 34 bin 632 kez tıklanan içerikler 705 saat izlendi. Whatsapp İletişim Hattı'na ise gelen 1.384 soruya ise en hızlı şekilde cevaplar verildi.

Merak edilen konulara web sayfaları üzerinden ulaşıldı

Bartın'daki kaliteli eğitim ortamı, güvenli şehir, konaklama, yurt dışı öğrenim ve staj imkânları, iş yeri eğitim modeli, çift anadal ve yan dal uygulamaları noktasında sunulan fırsatların aktarıldığı BARÜ resmi web sayfası ve aday öğrenci sayfası da bu süreçte rekor ziyaretçi sayısına ulaştı. BARÜ resmi web sayfası (www.bartin.edu.tr) 35 günlük süreçte 35 bin 816 ziyaretçi sayısına; aday öğrenci sayfası (aday.bartin.edu.tr) ise 46 bin 551 ziyaretçi sayısına ulaştı.

BARÜ, sosyal medyada ilk 10'da yer aldı

BARÜ, sosyal medya marka endeksi SocialBrands'ın yayımladığı BoomSocial 2022 Temmuz ayı endeksi Twitter sıralamasında yükseköğretim kurumları arasında en başarılı markalar arasına girerek 9'uncu sırada yer aldı. On binlerce markanın sosyal medya performanslarını verilere dayalı ve tarafsız bir şekilde her ay mercek altına alan SocialBrands sıralamasına göre BARÜ, yıl bazlı değerlendirmelerde de sürdürülebilir bir yükseliş kaydediyor.

BARÜ, YÖK Sanal Fuarı'nda tanıtıldı

BARÜ, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversite tercihi yapacak adaylar için süreci kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2022” etkinliğinde de yer aldı. Birbirini besleyen önlisans, lisans ve lisansüstü programları ile oluşturulan bütüncül bir yapı içerisinde üniversitenin tanıtıldığı etkinlikte, ziyaretçilerle yazılı ve görüntülü olarak görüşmeler gerçekleştirildi.

“Her günün bir önceki günden daha iyi olması için çalışıyoruz”

Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen başarılı çalışmaların temelinde “Birlikte Başarıyoruz” anlayışının olduğunu kaydeden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe yürüdüğümüz her güne ilk günkü heyecanla başlıyoruz. Tüm bileşenlerimiz ile birlikte çıktığımız bu yolculukta kurumsal gelişimimizle birlikte geleceğimize de değer katmaya devam ediyoruz. Bilimde, kültürde, sanatta ve sporda yeni başarılara imza atarak sürdürülebilir bir gelişim gösteriyor, elde ettiğimiz kazanımları daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu düşüncelerle çalışan, üreten ve ülkemizin hedeflerine katkı sunmaya gayret gösteren tüm bileşenlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri hep daha iyisi için yüreklendirerek destek veren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'a ve YÖK üyelerimize de teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.