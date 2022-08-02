BARÜ, “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2022”de öğrencilerle buluşuyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ve üniversite tercihi yapacak adaylar için süreci kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2022” başladı. Yükseköğretim kurumlarını aynı dijital platform altında aday öğrenciler ve aileleriyle buluşturan fuarda, Bartın Üniversitesi (BARÜ) canlı tanıtım etkinlikleriyle 2. salondaki yerini aldı.

9 fakülte, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yer alan programların tanıtıldığı çevrim içi fuarda, alanında yetkin akademik insan kaynağı tarafından sesli ve görüntülü görüşmelerle bilgiler veriliyor, aday öğrencilerin merak ettikleri hususlar canlı sohbet yoluyla cevaplandırılıyor.

YÖK tarafından gerçekleştirilen fuarın aday öğrenciler için birçok fırsatı bünyesinde barındırdığını aktaran BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Çalışmak, üretmek ve iyi bir kariyer için yeni yol arkadaşlarımızı bekliyoruz. Türkiye'nin en hızlı büyüyen ve kazanımlarını sürdürülebilir bir şekilde geleceğe aktaran Bartın Üniversitesinin tüm bileşenlerimiz için iyi bir başlangıç olacağını biliyoruz. Bu süreçte hem iyi bir gelecek inşa ederken hem de eğlenerek öğreneceğiz. Geleceği hedefleyen tüm öğrencilerimizi Bartın Üniversitesine, bu büyük ailenin bir bileşeni olmaya davet ediyorum. Bu düşüncelerle geleceğimize değer katan yaklaşımlarıyla öğrenci ve ailelerinin yanında olan YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ile YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Fuar çerçevesinde Bartın Üniversitesinin standına https://sanalfuar.yok.gov.tr/register adresinden kayıt işlemlerini gerçekleştirdikten sonra 2. salondan giriş yapılabiliyor.