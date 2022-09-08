BARÜ V. Ar-Ge Proje Pazarı başvuruları başladı

Bölgenin en önemli bilim ve teknoloji etkinliklerinden biri olan Bartın Üniversitesi (BARÜ) “Ar-Ge Proje Pazarı” heyecanı yeniden başlıyor. 2017 yılından bu yana yoğun bir ilgiyle gerçekleştirilen etkinlik dahilinde bu yıl da rekor başvuru bekleniyor. Bilim ve teknoloji konusunda farkındalığı artırmak, gençlerin geleceği şekillendirecek gelişmelere odaklanmaları sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyonla Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkılar sunulması hedefleniyor.

Proje özetleri 10 Ekim 2022 tarihine kadar gönderilebilecek

BARÜ'nün “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanı başta olmak üzere odak alanlarda düzenlenen proje pazarıyla ilgili başvurular “projepazari.bartin.edu.tr” internet adresinden yapılmaya başlandı. Proje özetlerinin 10 Ekim 2022 tarihine kadar gönderilebileceği yarışmada ön değerlendirme sonuçları 17 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak. BARÜ Kutlubey Yerleşkesinde 03-04 Kasım 2022 tarihlerinde düzenlenecek etkinlikte proje sahipleri ile sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi sağlanarak potansiyel iş birliktelikleri kurulacak. Akademisyenler ve sektör temsilcileri tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde dereceye giren proje sahiplerine toplamda 40 bin TL'nin üzerinde ödül verilecek.

Yarışmanın temaları yayınlandı

BARÜ V. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinin temaları farklı üniversitelerden ve sektör temsilcilerinden oluşan Bilim Kurulu tarafından belirlendi. Türkiye'nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği etkinlikte çeşitli disiplin ve kategorilerde yarışmalar düzenlenecek. Bu çerçevede “Akıllı Malzemeler ve Endüstriyel Uygulamaları”, “Akıllı Teknolojiler”, “Bulut Teknolojisi”, “Büyük Veri ve Analitik”, “Dijital Dönüşüm”, “Enerji Teknolojileri”, “Katmanlı Üretim”, “Kimyasal Teknolojiler”, “Nesnelerin İnterneti”, “Otonom Robotlar”, “Siber Güvenlik”, “Simülasyon”, “Sürdürülebilir Çevre ve Şehircilik” ile “Yatay ve Dikey Sistem Entegrasyonu” ana temalarına yer verildi. Ayrıca V. Ar-Ge Proje Pazarı ile Lise Kategorisinde de projelere yer verilecek.

“Büyük ve güçlü Türkiye yolculuğuna değer katıyoruz”

BARÜ'nün tüm bileşenleriyle Milli Teknoloji Hamlesi'ne değer katmak için çalıştığını kaydeden Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, “Günümüzde daha da yakından hissedildiği gibi ülkelerin büyük, güçlü ve bağımsız olmalarının temel şartı bilim ve teknolojide iyi olmalarından geçmektedir. Bilim ve teknolojiyi üreten, tasarlayan, geliştiren ve ihraç eden ülkeler istikbale kararlı adımlarla yürürken, sadece kullanıcı konumunda olan ülkeler ise hiçbir alanda özgürlüklerini garanti altına alamamaktadır. Bu noktada ete kemiğe bürünen ‘Milli Teknoloji Hamlesi' ile geleceğe gururla yürüyen ülkemizin gelişimine Bartın Üniversitesi olarak katkılar sunmaya devam etmekteyiz. Bu kararlılıkla 2017 yılında ilkini düzenlediğimiz Ar-Ge Proje Pazarı yolculuğunun 5'inci yılına ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Yerli ve milli olana güveniyor, geleceğimizi inşa ve ihya edecek olan gençlerimize inanıyoruz. Bartın Üniversitesi V. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğine ‘Benim de bir fikrim var' diyen herkesi davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.