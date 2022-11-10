BARÜ'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni gerçekleştirildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84'üncü yıldönümünde Bartın Üniversitesinde (BARÜ) düzenlenen törende anıldı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Ağdacı Yerleşkesi Atatürk Büstü önündeki tören, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı tarafından Atatürk Heykeline çelengin sunulmasıyla başladı.

Çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla katılımcılar Atatürk'ün manevi huzurunda 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ardından okunan İstiklal Marşı ile birlikte bayraklar yarıya indirildi.

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Yazıcı, “Bu müstesna günde sadece ülkemizde değil, fikir ve başarılarıyla tüm dünyaya örnek olmuş büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.

Atatürk'ün ‘en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin bizlerin emaneti olduğunu aktaran Yazıcı, “‘Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister' diyen Atamızın, mirasını geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu itibarla ülkemizi güçlendirmek için azami gayret sarf ediyor ve Üniversite olarak yaptığımız tüm çalışmalarımızda ortak sorumluluğumuz olan bu hedeflere katkılar sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anma törenine çok sayıda akademisyen, idari personel ve öğrenciler katıldı.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise Cumhuriyet Meydanında il protokolü ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen anma töreninde yer aldı.