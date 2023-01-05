BARÜ'de bağımlılıkla mücadelede 23 bin 829 kişiye ulaşıldı

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) gençlerin sağlıklı gelişimini engelleyen her türlü bağımlılığa karşı yürütülen çalışmalarla daha sağlıklı nesiller yetiştirmek hedefleniyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen faaliyetlerle bağımlıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturularak ortak sorumluluğa vurgu yapıldı. Geride bırakılan yılda üniversite personeli, öğrenciler ve mezunların katılımıyla düzenlenen 24 ayrı etkinlikte 23 bin 829 kişiye ulaşıldı.

Bağımlıkla mücadele konusunda yürütülen çalışmalara önem verdiklerinin altını çizen BARÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik, toplum yapımızı derinden etkileyebilecek her türlü bağımlılığa karşı yapılan faaliyetlerle önlem almaya çalıştıklarını ifade etti.

Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalara dikkat çeken Çelik, “Akademik ve idari insan kaynağımız, öğrencilerimiz ve mezunlarımızın içerisinde yer aldığı tüm bileşenlerimizle birlikte ortak sorumluluğumuz olan bağımlıkla mücadele konusunda çalışmalar yaptık. Eğitsel, sosyal, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetleri kapsayan bu çalışmalarda bağımlılık konusunu farklı perspektiflerle aktardık. Bağımlılığın hangi türü olursa olsun bunun psikolojik ve bedensel etkileri olduğu kadar sosyal ve ekonomik sonuçlarının olduğunun da farkındayız. Bu bağlamda hassasiyet göstermeye ve gençlerimizi doğrudan etkileyen konularda önemli çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Çelik, gösterilen gayretin özgüven ve sorumluluk duygusu yüksek, daha olumlu, umutlu ve mutlu bireyler yetişmesine katkı sunduğunu da ifade ederek “Tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde bağımlılıkla mücadele konusunda iyi uygulama örneklerinin artırılmasını amaçlıyoruz. Gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan ve bağımlılıktan uzak tutacak faaliyetlerin toplum olarak bizleri daha da güçlendireceğini biliyoruz. Bu düşüncelerle daha sağlıklı nesiller yetiştirme konusunda üniversitelerimize olan değerli teşvikleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ile süreci yakından takip ederek bizlere destek veren Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun başta olmak üzere tüm bileşenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.