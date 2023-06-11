BARÜ'de binlerce öğrenci mezun olmanın gururunu yaşadı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) kuruluşunun 15'inci yılında yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen görkemli törenle öğrencilerini mezun etti.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) 2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreninde 3 bin 666 lisans ve önlisans öğrencisi mezun olmanın gururunu yaşadı. Kutlubey Yerleşkesi Mezuniyet Etkinlik Alanında coşkuyla düzenlenen törene yurt içi ve yurt dışından 10 binden fazla kişi katıldı. BARÜ'lü öğrenciler aileleriyle, arkadaşlarıyla, yakınlarıyla ve hocalarıyla birlikte katıldıkları törende mezuniyet sevincini doyasıya yaşadı.

“Kuruluşumuzun 15'inci yılında gurur verici bir günü yaşıyoruz”

Gelenekselleşen kortej yürüyüşü ile başlayan ve renkli görüntülere sahne olan törenin açılış konuşmasını BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun yaptı. Rektör Uzun, 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anarak başladığı konuşmasında bilim ve teknoloji temelli kalkınma vurgusu yaptı. Geleceğin Türkiye'sini inşa ve ihya etme yolunda BARÜ öğrencilerine olan güvenini dile getiren Rektör Uzun, “Kuruluşumuzun 15'inci yıl dönümünde, öğrencilerimizi hayatlarındaki yeni başlangıçlara uğurlamanın kıvancını hep birlikte yaşıyoruz. Yarınlarımızı inşa ve ihya edecek öğrencilerimizin geleceğe doğru bir adım daha attığı bu günde, onları azim ve umut dolu yürekleriyle mezun ediyoruz” dedi.

“BARÜ Türkiye'nin yarınlarına değer katarak büyüyor”

Rektör Uzun, üniversitenin geride bırakılan dönemlerde elde ettiği başarılara ve kat ettiği ilerlemeye de vurgu yaptığı konuşmasında “Türkiye'de ihtisaslaşma başarısı gösteren 22 üniversiteden biriyiz. Ulusal ve uluslararası sıralamalarda her geçen gün yerimizi yukarılara taşıyoruz. Uluslararası sıralamalarda 6 yılda 3 katta kadar bir yükseliş gösterdik. Dünyanın saygın sıralama kuruluşlarından Times Etki Sıralamasında 2 alanda dünyada ilk 300, Türkiye'de ise ilk 3 üniversite arasına girdik. TÜBİTAK tarafından hazırlanan ‘Alan Bazlı Yetkinlik Analizi' raporunda 2 alanda Türkiye birincisi olduk. Aynı raporda 26 araştırma alanında en iyi üniversiteler arasında gösterildik. Ayrıca ülkemizde en fazla öğrenci projesi üreten üniversiteler arasında yer alıyoruz. Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonu sporcular yetiştiriyoruz. Türkiye yüzyılında yarınlarımıza değer katmaya ve birlikte başarmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Yoğun bir ilgiyle gerçekleştirilen törende üniversite birincisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rüveyda Betül Asmacı, ikincisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Yılmaz Kara ve üçüncüsü ise Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Burçin İnç oldu. BARÜ'de önlisans programlarında ise birinci Bartın Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Programı öğrencisi Ogün Basançelebi, ikinci Bartın Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Programından Rıza Emirhan Işık ve üçüncü Bartın Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programından Hazal Bayrakcı olmaya hak kazandı.

Lisans ve önlisans birincilerinin yaş kütüğüne isimlerini çaktığı törende üniversite birincisi Rüveyda Betül Asmacı mezun olan öğrenciler adına bir konuşma yaptı.

Keplerin atılmasıyla büyük bir coşku yaşandı

Fakültelerinde ve meslek yüksekokullarında dereceye girenlere ödülleriyle birlikte başarı belgelerinin de verildiği törende hep bir ağızdan mezuniyet yemini edildi. Geri sayımla birlikte keplerin atılmasıyla ise büyük bir coşku yaşandı. Kep atma seremonisiyle sona eren törenlerin ardından öğrenciler, kendileri için hazırlanan alanlarda fotoğraflar çektirerek anı ölümsüzleştirdi.