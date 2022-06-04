BARÜ'de “Gastronomi Turizmi ve Türk Mutfağı” konuşuldu

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Ağdacı Yerleşkesi Konferans Salonunda düzenlenen panele, Bartın Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Ayşe Genç Lermi, Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Handan Karakoç, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Ayşe Genç Lermi, “Güzide şehrimiz Bartın ve özellikle şirin ilçemiz Amasra, ziyaretçilerin yeni tatları keşfetmek için geldiği bölgemizin önemli bir turizm destinasyonudur. Bu bağlamda, Üniversitemiz çatısı altında, böylesine anlamlı temada bir panele ev sahipliği yapmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum” dedi.

Genç Lermi, geçmişte turizm faaliyetleri genel olarak sadece deniz, kum, güneş anlayışı içerisinde yer alan kitle turizm faaliyetleri olarak bilindiğini de kaydederek “Daha sonraki dönemde sağlık turizmi, kültür turizmi, spor turizmi ve inanç turizmi gibi alternatif turizm türleri adı altında yeni turistik ürün çeşitlerinin önem kazandığı görülmektedir. Son zamanlarda alternatif turizm çeşitleri içerisinde gastronomi turizminin de yer aldığını görüyoruz. Bu panelde akademiden ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzden çok değerli konuşmacılarımız tarafından değerli bilgiler paylaşılacaktır. Bu önemli çaba ve farkındalık nedeniyle değerli panelistlerimizi kutluyor, etkinliğimizin alana değer katacağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen etkinliğin önemine vurgu yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Handan Karakoç ise “Toplum kültürünü en güzel yansıtan örneklerden biri olan yöresel mutfaklar bir yörenin tanınması, yörenin geçmişte yaşadıklarının keşfedilmesi açısından oldukça önemlidir. Çünkü medeniyetler kültürünü yemeklerine yansıtırlar. Ülkemiz gastronomi değerleri açısından oldukça zengindir. Geleneksel Türk mutfak kültürünün ulusal ve uluslararası arenada tanıtımının daha etkin olması amacıyla bu yıldan itibaren Cumhurbaşkanlığımızca 21-27 Mayıs tarihleri arası ‘Türk Mutfağı Haftası' ilan edilmiştir. Bu yıl Bartın'da da tanıtım etkinlikleri gerçekleştirdik. Bu tarz etkinlikler mutfağımızın lezzeti, toprağımızın bereketi ve köklü tarihimizin dünyaya tanıtımına vesile olacağına inanmaktayız. Türk gastronomisinin hak ettiği yere taşınması ülkemiz ve bizler için çok önemlidir” diye konuştu.

Daha sonra geçilen panelin moderatörlüğünü Bartın MYO Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Çağrı Sürücü yaptı. Panelde Adıyaman Üniversitesinden Dr. Gökhan Yılmaz “Geçmişten Günümüze Türk Mutfağı ve Turizm”, Erciyes Üniversitesinden Arş. Gör. Mustafa Ülk er, “Bir Turistik Destinasyon Olarak Türk Mutfağında Yeni Eğilimler” ve Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden Folklor Araştırmacısı Özlem Aslankoç ise “Bartın Mutfağının Türk Mutfağında Yeri ve Önemi” başlıklı konuşmasını yaptı.