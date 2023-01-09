BARÜ'de gıda katkı maddelerinin sindirim sistemindeki etkileri araştırılacak

Bartın Üniversitesinin “Üreten Üniversite” anlayışıyla sürdürdüğü bilimsel çalışmalar desteklenmeye devam ediyor. Bu çerçevede BARÜ Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Hilal Yılmaz'ın “Kafein, Vanilin ve Gallik Asit Moleküllerinin Salya Proteini Müsin ve Süt Proteini Beta-Laktoglobulin ile Etkileşimi” adlı projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi. 1002-Hızlı Destek Programı dahilinde hazırlanan projeyle sık tüketilen gıdalara aroma ve fonksiyonel özellik katan bileşenlerin sindirim sistemi boyunca mukus tabakası ile etkileşimi incelenecek.

Yılmaz'ın yürütücülüğünü yaptığı projede Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümünden Doç. Dr. Hasan Ufuk Çelebioğlu ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Arş. Gör. Merve Aksoy da görev alacak. Projenin gıda katkı maddeleri hakkında yeni bilgiler edinilmesiyle birlikte AR-GE süreçlerine katkı sunacağını da aktaran Yılmaz, “Kafein, vanilin ve gallik asit maddeleri gıda, kimya ve ilaç sanayinde aroma bileşeni olarak kullanılmaktadır. Özellikle çay, kahve, çikolata gibi sık tüketilen gıdalarda bulunmaktadırlar. Bu tip gıdalar tüketilirken sindirim sistemi boyunca mukus tabakası ile etkileşim halindedir. Bu proje ile sık tüketilen gıdalara aroma ve fonksiyonel özellik katan bu bileşenlerin mukus ile gerçekleşen etkileşimleri doğrultusunda oluşturdukları tat ve metabolik faydaları hakkında bilgi sahibi olunacaktır. Elde edilecek bilgiler, biyoaktif bileşenler ve aroma bileşenleri ile zenginleştirilmiş protein içerikli yeni gıda formülasyonlarının AR-GE süreçlerine katkı sağlayacaktır” dedi.

Üniversite olarak bilgiyi üretme noktasındaki gayretlerin her geçen dönem daha da arttığının altını çizen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bilgiyi aktarmak kadar bilgiyi üretmek ve bilgiyi üretecek insan kaynağını yetiştirmek de üniversitelerin en temel görevleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda oluşturduğumuz iklimle bulunduğumuz yerden başlayarak ülkemize ve insanlığa katkı sağlayacak yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Paydaşlarımızla iş birliği içerisinde ‘kalite' ve ‘sürdürülebilirlik' ilkelerini merkeze alarak çıktığımız bu yolculukta sadece sFayısal değil aynı zamanda niteliksek bir gelişim de gösteriyoruz. Bu düşüncelerle yarınlara olan yolculuğumuzdaki gayretleri için Dr. Öğr. Üyesi Hilal Yılmaz ile proje ekibini kutluyor, ekosistemimize değer katan çabaları dolayısıyla Fen Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bülent Karakaş'ı tebrik ediyorum. Bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici ve teşvik edici yaklaşımları için TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal'a teşekkür ediyorum. Ayrıca yükseköğretim alanındaki vizyoner politikalarla bizlere daha iyiye ulaşma konusunda destek veren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK üyelerimizle şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.