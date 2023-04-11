BARÜ'de kalite yolculuğu devam ediyor

Eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme ile idari hizmetlerde kalite merkezli bir anlayışla hareket eden Bartın Üniversitesinde (BARÜ) çalışmalar devam ediyor. Ulusal ve uluslararası kalite süreçlerini temel alan faaliyetlerde sürdürülebilir stratejik bir yönetim anlayışıyla daha iyiye ulaşmak hedefleniyor.

Bu çalışmalar dahilinde Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Eğitim Fakültesi ile Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden 12 programın akredite olduğu BARÜ'de Eğitim Fakültesinde İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği programlarının akredite süresi Öğretmenlik Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından 2025 yılına kadar uzatıldı.

Kalite odaklı stratejik bir yönetim anlayışıyla yapılan çalışmaların önemine değinen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Rekabetin her geçen gün daha da arttığı günümüzde geleceğe iz bırakmak ve sürdürülebilir iyileştirme hedefiyle daha iyiye ulaşmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Topluma ulaşan faaliyetlerimizle ülkemizin geleceğine değer katmak vizyonuyla sürdürdüğümüz bu yolculukta en büyük motivasyonuz ise yarınlarımızı inşa edecek olan gençlerimiz oluyor. Öğrencilerimizi nitelikli bireyler olarak yetiştirmek adına tüm süreçlerimizi dinamik bir şekilde çağın gereklerine uygun olarak yeniliyor ve geliştiriyoruz” dedi.

Rektör Uzun, program akreditasyon süreçlerine büyük önem verdiklerinin de altını çizerek “Gösterdiğimiz bu gayretler neticesinde akredite olan programlarımızın artmasından büyük mutluluk duyuyorum. Bu düşüncelerle her zaman yanımızda olarak bizlere destek veren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ile YÖK üyelerimize teşekkürü bir borç bilirim. Daha iyiye ulaşma hedefinde bize rehberlik eden politikaların hayata geçirildiği Yükseköğretim Kalite Kurulumuzun (YÖKAK) tüm üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca azim, istek ve çok çalışarak gurur duyacak bir ilerleme kat ettiğimiz bu süreçteki katkıları için Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Fatma Ünal başta olmak üzere Fakültemizin akademik ve idari insan kaynağına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.