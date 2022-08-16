BARÜ'de kontenjanlar yaklaşık yüzde 100 doldu, başarı puan ve sıralamaları yükseldi

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) ‘YKS-2022 Merkezi Yerleştirme Sonuçları'nın açıklanmasıyla birlikte kontenjanların yaklaşık yüzde 100'ü dolarken, üniversite yerleştirme başarı puanları ve sıralamaları da yükseldi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ), ÖSYM tarafından açıklanan ‘YKS-2022 Merkezi Yerleştirme Sonuçları'nın ardından yaklaşık yüzde 100'lük doluluk oranına ulaştı. BARÜ'de lisans kontenjanlarının yüzde 99'u, önlisans kontenjanlarının ise yüzde 100'ü doldu. Bu sonuçlarla birlikte BARÜ'de özel yetenek sınavlarının ardından katılacak öğrenciler dışında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen 3 bin 811 kontenjan için okul birincileriyle dahil 3 bin 885 kişi yerleşme başarısı gösterdi.

Türkiye'nin 81 ilinden öğrenciler BARÜ'de

Merkezi Yerleştirme Sonuçları ile birlikte Bartın Orman Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin tüm bölümleri doldu. Edebiyat Fakültesinde 9, Eğitim Fakültesinde 6 ve Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde ise 2 bölümde yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı.

BARÜ'nün ön lisans eğitimlerinin verildiği Bartın Meslek Yüksekokulu, Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Ulus Meslek Yüksekokulundaki programlarda ise yüzde 100 doluluk sağlandı.

BARÜ'ye 85 ülkeden rekor başvuru

BARÜ'de elde edilen başarılarla her geçen dönem uluslararası öğrencilerin ilgisini de çekmeye devam ediyor. Türkiye'nin 81 ilinden olduğu gibi 69 farklı ülkeden 1.622 öğrencisi de bulunan BARÜ, 2022-2023 Akademik Yılı için çıktığı çağrılarda şu ana kadar 90 farklı ülkeden 7 bin 835 uluslararası öğrenci başvuru yaptı.

52 lisansüstü program için başvurular devam ediyor

Batı Karadeniz Bölgesi'nden başlayarak ülkemizde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını yetiştirme noktasında büyük gayret gösteren BARÜ'de Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne başvurular ise 19 Ağustos 2022 Cuma gününe kadar devam ediyor. Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne 42 yüksek lisans ve 10 doktora programına öğrenciler alınacak.

“BARÜ iyi bir gelecek hedefine yeni yol arkadaşlarıyla devam ediyor”

BARÜ'de her geçen dönem yeni başarılarla sürdürülebilir bir gelecek hedeflendiğini hatırlatan Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, “Tüm çalışmalarımızın merkezine aldığımız öğrencilerimizle bulunduğumuz yerden başlayarak geleceğimize değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

Rektör Uzun, BARÜ'nün tercih edilen bir üniversite olduğunu bir kez daha görmüş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek “Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin dinamiklerine odaklanarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirme konusunda tüm paydaşlarımızla birlikte gayret gösteriyoruz. ‘Üreten Üniversite' anlayışıyla tüm bileşenlerimizle birlikte önemli başarılar elde ediyoruz. Sürdürülebilir bir gelişim hedeflediğimiz bu yolculuğumuzda bizleri daima yüreklendiren başta YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar olmak üzere tüm YÖK Üyelerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.