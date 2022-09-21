BARÜ'de Kurumsal İzleme Programı saha ziyaretleri tamamlandı

“Kalite” ve “Sürekli İyileşme” anlayışını odağına alan Bartın Üniversitesinde (BARÜ) Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal İzleme Programı çerçevesinde saha ziyaretleri gerçekleştirildi. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal İzleme Programı Takım Başkanı Prof. Dr. Sultan Taşçı ile birlikte takım üyeleri Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Doç. Dr. Bengü Aksu Ataç ve Öğrenci Temsilcisi İrem Bıçakçı ilk olarak Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sevim Çelik, Prof. Dr. Sedat Yazıcı ve Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran'ın da yer aldığı ziyarette üniversite ile ilgili genel bilgiler alınarak, Kurumsal İzleme Programı dahilinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Kurumdaki işleyiş hakkında genel bilgi edinmek üzere BARÜ Kalite Komisyonu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirilen YÖKAK Kurumsal İzleme Programı Takımına, “Liderlik, Yönetim ve Kalite”, “Eğitim-Öğretim”, “Araştırma ve Geliştirme” ve “Toplumsal Katkı” başlıkları altında sunum yapılarak BARÜ'nün güçlü yönleri ve geliştirmeye açık yönleri üzerinde bilgiler verildi.

BARÜ akademik-idari insan kaynağı ve öğrencilerle bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştiren YÖKAK Kurumsal İzleme Programı Takımı, Kutlubey ve Ağdacı yerleşkelerinde bazı ortak mekânları da ziyaret ederek sunulan olanakları yerinde gördü. İki gün süren YÖKAK Kurumsal İzleme Programı saha ziyaretleri değerlendirme toplantısının ardından son buldu.

BARÜ'de kalite kültürünün özümsenmesi ve bu çerçevede yapılan çalışmalara değinen Rektör Uzun, “Yükseköğretim Kalite Kurulumuz, kalite kültürünün yaygınlaştırılması, kalite süreçlerinin içselleştirilmesi ve kalite güvencesi sistemine katılımlarının artırılması yönünde bizlere rehberlik etmektedir. Üniversitelerimizin bilgi toplumunun saygın bir üyesi haline gelmesi doğrultusunda gösterilen bu hassasiyete Bartın Üniversitesi olarak bizler de tüm bileşenlerimizle birlikte değer katma çabasındayız. Her geçen gün daha iyiye ulaşmayı hedeflediğimiz bu yolculukta, kendimizi sorgulamaya, yenilemeye ve gelişmeye devam etmekteyiz. Bu düşüncelerle saha ziyaretlerindeki yoğun çabaları dolayısıyla YÖKAK Kurumsal İzleme Programı Takım Başkanı Prof. Dr. Sultan Taşçı ile birlikte takım üyeleri Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Doç. Dr. Bengü Aksu Ataç ve Öğrenci Temsilcisi İrem Bıçakçı'ya teşekkür ediyorum. Ayrıca sürekli iyileşme anlayışıyla geleceğe doğru ve kararlı adımlar atmamız noktasında bizleri teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar hocamıza ve YÖKAK Başkanımız Prof. Dr. Muhsin Kar ile YÖKAK üyelerimize de teşekkürü bir borç bilirim” dedi.