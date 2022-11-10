BARÜ'de ‘Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Fuarı' yapıldı

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) ‘Tribünde değil odağında ol' anlayışıyla başarılı çalışmalar yapan öğrenci kulüpleri düzenlenen fuarda tanıtımlar yaptı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Kutlubey Yerleşkesi Kütüphane Binası önünde öğrencilerin yoğun katılımıyla ‘Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Fuarı' gerçekleştirildi.

Bilim, kültür, sanat, spor, sağlık ve doğa başta olmak üzere birçok konuda önemli faaliyetlerde bulunan kulüpler açtıkları stantlarda çalışmalarından ve hedeflerinden bahsetti.

2022-2023 Akademik Yılda planlanan çalışmaların ziyaretçilere aktarıldığı fuarda, kulüpler tanıtıcı broşürler dağıtarak elde ettikleri başarıları sergiledi.

Öğrencilerin ilgi duydukları alanlarla ilgili daha fazla bilgi edinerek üye oldukları kulüplerle birlikte hareket etme, sosyalleşme, organizasyon ve proje yönetimi konularında kendilerini geliştirme imkânına sahip oluyorlar.

Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Fuarını ziyaret eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, ‘Tribünde değil odağında ol' anlayışıyla tüm çalışmaların merkezinde tuttukları öğrencilerin gelişimine katkı sağladıklarını ifade etti.

‘Eğlenerek Öğrenmek' ve ‘Eğlenerek Üretmek' kavramlarına önem verdiklerinin altını çizen Rektör Uzun, “Pek çok farklı alanda faaliyet gösteren öğrenci kulüplerimiz ile öğrencilerimiz yeni yetkinlikler kazanma ve geliştirme imkânı elde etmektedir. Planlama, iletişim, liderlik, ortak çalışma, karar alma, problemlerle başa çıkma, zaman ve stres yönetimi konularında kendilerini geliştirmektedirler. Eğlenerek öğrenen ve üreten öğrencilerimiz elde ettikleri kazanımları aynı zamanda yarınlarımıza taşımaktadır. Biz, geleceğimizi inşa ve ihya edecek olan gençlerimize güveniyor, onların gelişimi için tüm bileşenlerimizle büyük gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.